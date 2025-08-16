【即時短評】民進黨勿因立委罷免案自陷同溫層迷思

7月26日首波立委罷免案全部遭選民否決，未通過，這讓民進黨尷尬萬分，既不能切割與罷免團體關係，又無戰果可收，加上對美關稅談判遲遲未有有利進展，執政氣勢疲頹，已無最初睥睨天下的驕狂。即使如此，民進黨主席賴清德仍不放棄8月23日第二波立委罷免案，或許是陷入同溫層迷思，顧慮2026年五都市長與縣市長大選影響，不能氣衰而竭，只好硬著頭皮繼續推。

7月26日傍晚罷免案開票全數未通過的慘劇，讓發動罷免的民進黨盟友曹興誠表達出心灰意冷態度，這時賴清德身為民進黨領袖，不能對這起紛擾台灣數月，造成社會波動的混亂，完全切割，稍有不慎，即可能造成民進黨基本盤因失望而鬆動，進而讓中間選民板塊出現挪移，接下來，8月23日的第二波立委罷免案不必然會是某些過於樂觀的看法是垃圾時間，仍然會對明年九合一大選有某些間接的影響，接連兩次罷免案的成績優劣，或多或少都會影響民進黨未來的政治動向。

7月26日立委罷免大敗後，罷團出現內亂，意外扯出罷團內部的納粹意識，旁觀者無不為之一驚，極右派偏激政治意識，居然出現在號稱民主改革的民進黨執政期間，1930年代納粹將德國帶入幾近乎亡國絕境，殷鑑不遠，民進黨如何還能默許這樣的病毒在台灣蔓延，但是民進黨持續推動8月23日第二波立委罷免案，顯然是毫不在意罷團內部的納粹意識，殊不知這是養虎為患。

民進黨立委王義川第一波罷免進行期間，在桃園各處奔走，最後成績掛零，桃園市民不買王義川的帳，罷免失利後的王義川失言風波，惹出了民進黨內部一連串不同派系間的發言對立，民進黨派系的政治糾葛浮上檯面，多少與明年大選布局有著千絲萬縷關係，為了明年台南市長選舉，當地民進黨立委彼此之間的貌合神離，只要對政治新聞敏感的人，都能理解。尤其民進黨立委林岱樺個人隱私遭到檢調機關刻意釋出，無非是對林岱樺的人格謀殺，這又是一項與高雄市長選舉布局有關的操作。

伴隨著民進黨推動立委罷免案而來的政治紛擾，已夠讓人煩心，政府只顧發動政爭，打擊在野立委，面對美國對台灣不合理關稅壓迫，未見政府有效因應，這更使人們對未來難有樂觀，就在這一切紛雜吵鬧之際，又傳出可能讓柯文哲交保訊息，無非是執政當局束手無策之下，乾脆把柯文哲放出來，冀望柯文哲能夠口無遮攔，砲火四射，將政治局勢攪得更亂，執政當局即能趁亂漁翁得利，百姓殷殷期待一個有為政府，仍然是奢望。

民進黨不願切割8月23日第二波立委罷免案，顯然仍坐困同溫層迷思之中，如果民進黨認為7月26日投票結果掛零慘敗，是沒有輸，那麼8月23日第二波罷免案投票，人們是否該讓這個政黨真正清醒，政府才能夠好好面對台灣在區域政治面對的夾縫困境。

