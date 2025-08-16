黃金周「行程滿檔」 蔣萬安扮母雞今南下新竹、南投挺反罷免
823第二波罷免案今天進入選前黃金周，台北市長蔣萬安再次扮演藍營「母雞」行程滿檔，上午結束2個市政行程後，下午與藍營會師南投、新竹，全力反罷免。
選前黃金周決戰中台灣南投和新竹，其中，南投縣的藍營立委馬文君、游顥是罷團重點對象，國民黨和民眾黨今日重兵防守，包括兩黨主席朱立倫、黃國昌、台北市長蔣萬安都將前往造勢力挺。
蔣萬安下午參加游顥「守護民主-廟口開講竹山場」地點在竹山鎮連興宮。之後赴馬文君「反惡罷 」活動，在埔里仁愛公園造勢。
晚間蔣萬安轉往新竹，參加林思銘團結造勢大會地點在新竹縣政府前。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言