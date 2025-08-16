黃金周「行程滿檔」 蔣萬安扮母雞今南下新竹、南投挺反罷免

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安扮藍營母雞，替反罷免造勢。圖為參加國民黨立委羅明才（右）「挺在地反惡罷」後援會成立大會。報系資料照
台北市長蔣萬安扮藍營母雞，替反罷免造勢。圖為參加國民黨立委羅明才（右）「挺在地反惡罷」後援會成立大會。報系資料照

823第二波罷免案今天進入選前黃金周，台北市長蔣萬安再次扮演藍營「母雞」行程滿檔，上午結束2個市政行程後，下午與藍營會師南投、新竹，全力反罷免。

選前黃金周決戰中台灣南投和新竹，其中，南投縣的藍營立委馬文君、游顥是罷團重點對象，國民黨和民眾黨今日重兵防守，包括兩黨主席朱立倫、黃國昌、台北市長蔣萬安都將前往造勢力挺。

蔣萬安下午參加游顥「守護民主-廟口開講竹山場」地點在竹山鎮連興宮。之後赴馬文君「反惡罷 」活動，在埔里仁愛公園造勢。

晚間蔣萬安轉往新竹，參加林思銘團結造勢大會地點在新竹縣政府前。

