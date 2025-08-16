聽新聞
王鴻薇爆料 府促政院檢討大罷免！府指王「移花接木造假」

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰周佑政／台北報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報資料照

國民黨立委王鴻薇昨質詢行政院長卓榮泰時，出示總統府給行政院的公文，主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，她認為總統府去函要政院檢討，「卓內閣恐怕如今要瑟瑟發抖」。卓揆表示，這份公文並不是要行政院配合大罷免，是民眾要求政府檢討；總統府發言人則反駁王鴻薇，強調這是移花接木的公然造假。

王鴻薇昨質詢時指出，總統府八月八日去函行政院，要求對七二六罷免投票結果，檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議；此為首度官方文件中，總統府提及「大罷免」及府方認定為「失敗」，等於正式敲響大罷免活動喪鐘。

王鴻薇說，總統府在公文上用「失敗」一詞，坐實自己就是罷免方的事實，總統府就是大罷免指揮中心，賴清德就是指揮官。大罷免後賴清德的民調跌破三成，加上國內外媒體對其文誅筆伐，賴清德的壓力與怒火，可想而知。

卓榮泰說，他沒有看過這份公文，但這種反映民意的公文非常多。行政院重要的工作，不在檢討罷免成敗與否，要檢討的是不管罷免或公投，投票秩序是否順利。

總統府發言人郭雅慧表示，王鴻薇所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，王所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

郭雅慧說，遺憾王鴻薇或為特殊目的，故僅擷取國人反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指總統府指示行政院檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為「本年七月份民眾關注重要議題」，內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情議題整理。呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導國人視聽。

八二三若敗 卓：隨時對國人負責

王鴻薇昨質詢時也問卓榮泰，若八二三大罷免大失敗，是否請辭下台？卓揆表示，一個政治工作者隨時對國人負責，這是應該有的態度。

前副總統呂秀蓮前天在政論節目說，若賴清德能辭去民進黨主席，轉型為全民總統，有望迅速提升民調，否則恐重演過去「九趴總統」歷史。

