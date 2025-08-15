「草屯團結之夜」藍白同台 黃國昌、朱立倫、韓國瑜齊挺馬文君

南投縣立委馬文君罷免案23日投票，馬文君今晚舉辦「草屯團結之夜」造勢大會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美與多名藍營立委齊聚站台，高喊「反惡罷」，呼籲鄉親團結投下「不同意罷免」票，維護地方建設與國會多元聲音。

馬文君自2008年起連任五屆立委，此次因民進黨支持的罷免案面臨挑戰。朱立倫強調，馬文君多年來爭取中央資源、推動基礎建設，是「用心、拚命、愛鄉土」的優秀立委。他批評罷免案是政治操作，意在削弱在野監督力量，「好好的立法委員，應該留在國會為大家打拚，不該被政治鬥爭犧牲。」

韓國瑜則回顧馬文君長年服務基層的經歷，從青年住宅、體育館到農業道路，處處可見她的努力。他痛斥民進黨推動罷免是「一步步走向一黨獨裁」，若讓在野31席立委全數被罷免，「國會只剩一種聲音，那就不是民主，而是獨裁。」他呼籲草屯鄉親用選票拒絕政治霸凌，「支持馬文君，就是支持民主。」

許淑華指出，本會期藍白合作通過「財政收支劃分法」修正案，南投縣明年增加138億元預算，推動健保補助及基層公共建設。她批評民進黨執政期間多次刪減南投預算，強調「823一席不能少」，才能守住地方財源。

馬文君也利用機會回應「潛艦國造案」爭議。她批評政府斥資巨額建造潛艦，但關鍵武器如潛望鏡、魚雷遲遲未到貨，恐讓數百億元納稅錢付諸流水，「買來的武器若不能用，就是浪費，更危及台灣安全。」她重申，身為國防外交委員會成員，將持續監督軍購案確保戰備效能。

造勢現場支持者揮舞國旗、高喊「不同意罷免」，氣氛熱烈。韓國瑜說，今年國慶煙火將首度移師南投舉辦，呼籲823「先放出反罷免的第一發煙火」，用選票守住國會席次與民主價值。 南投縣長許淑華，強調「823一席不能少」，才能守住地方財源。圖／民眾提供 國民黨主席韓國瑜到草屯力挺馬文君，呼籲鄉親投下不同意罷免票。圖／民眾提供

