快訊

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

黃國昌轟卓榮泰把人民當肉票 「條件綁架」普發一萬預算

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨主席黃國昌痛批行政院至今仍未將普發1萬元現金條例送立院，反而要求增加450億元預算，簡直把人民當肉票，綁架勒贖。圖／讀者提供
民眾黨主席黃國昌痛批行政院至今仍未將普發1萬元現金條例送立院，反而要求增加450億元預算，簡直把人民當肉票，綁架勒贖。圖／讀者提供

民眾黨主席黃國昌今晚在南投替國民黨立委馬文君站台，痛批行政院長卓榮泰以「條件綁架」普發現金預算，如同「土匪擄人勒贖」，將全體國人當肉票當作政治籌碼，延遲1萬元發放，責任推給在野黨。黃呼籲鄉親在8月23日投票，以選票明確表達反對民進黨的獨裁與操弄手段。

黃國昌指出，民進黨自7月26日首波大罷免大失敗後，並未檢討執政作為，反而持續撕裂社會，賴清德甚至發動大規模罷免行動打壓在野立委。他批評部分罷免團體利用立委游顥委員住院血尿照片進行政治消費，失去人性，「我看到那張照片的時候非常憤怒，賴清德應該公開向游委員及全體南投人道歉。」

黃國昌表示，普發現金一萬元特別條例在7月11日三讀通過，但行政院至今天仍未編列預算送入立法院，反而附加條件要求再編450億元，「如果不照行政院意思，立法院就要承擔遲發責任。」他直言，這種操作將民眾當成「肉票」，與土匪勒贖無異。

黃國昌強調，過去一年多，他與馬文君、游顥等立委並肩推動改革法案，維護民生福祉，當執政黨擺爛不作為時，是在野黨撐起了國會運作。他表示，普發現金、還財於民及其他改革措施都是在野黨努力的成果，行政院卻試圖藉條件綁架來掩蓋施政不力。

針對823投票，黃國昌呼籲民眾以選票抗獨裁，明確傳達民意對民進黨政府的警告。他指出，這不僅是反罷免行動，也是對持續撕裂社會、操弄政治手段的政府施加最大壓力的機會。

罷免 黃國昌 馬文君 民進黨 卓榮泰 普發一萬

延伸閱讀

盧秀燕院會槓卓榮泰像駡兒子？游淑慧怒轟：彭啓明腦子有洞

黃國昌豐原掃街合體立委江啟臣反惡罷 同意核三延役公投

白委質詢卓榮泰狂問再生能源 韓國瑜無奈制止：主題是打詐

民進黨：黃國昌核能態度丕變 犧牲屏東人換政治舞台

相關新聞

傳府要求政院檢討726罷免失敗 她指若823再失利：卓榮泰只能請辭

國民黨立委王鴻薇今下午表示，媒體報導，總統府在8月8日，去函行政院，要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因...

黃國昌轟卓榮泰把人民當肉票 「條件綁架」普發一萬預算

民眾黨主席黃國昌今晚在南投替國民黨立委馬文君站台，痛批行政院長卓榮泰以「條件綁架」普發現金預算，如同「土匪擄人勒贖」，將...

罷免林思銘晚會竹東登場 何博文、吳思瑤等開講籲下架林思銘

8月23日投票倒數中，竹縣二選區公民團體「撕除惡銘」今天晚間舉辦竹東公民來開講宣講會，說明罷免林思銘訴求，呼籲一同守護台...

藍委齊籲不同意罷免馬文君 罷團志工宣傳挺罷免

中國國民黨籍立法委員馬文君今天辦晚會，多名國民黨籍立委出席力挺，細數馬文君國會表現，呼籲23日投「不同意罷免」；罷免馬文...

游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

823反罷免投票僅剩1周，國民黨主席朱立倫今天率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥，以及多位藍白友好人士，到南投為立委...

823罷免投票前黃金周 國民黨區域聯防造勢催不同意票

第2波立委罷免案23日投票，面對投票前黃金週，國民黨未規劃跨區大型造勢，由各被罷免的藍委自行在選區舉辦造勢活動，透過區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。