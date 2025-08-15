黃國昌轟卓榮泰把人民當肉票 「條件綁架」普發一萬預算

民眾黨主席黃國昌今晚在南投替國民黨立委馬文君站台，痛批行政院長卓榮泰以「條件綁架」普發現金預算，如同「土匪擄人勒贖」，將全體國人當肉票當作政治籌碼，延遲1萬元發放，責任推給在野黨。黃呼籲鄉親在8月23日投票，以選票明確表達反對民進黨的獨裁與操弄手段。

黃國昌指出，民進黨自7月26日首波大罷免大失敗後，並未檢討執政作為，反而持續撕裂社會，賴清德甚至發動大規模罷免行動打壓在野立委。他批評部分罷免團體利用立委游顥委員住院血尿照片進行政治消費，失去人性，「我看到那張照片的時候非常憤怒，賴清德應該公開向游委員及全體南投人道歉。」

黃國昌表示，普發現金一萬元特別條例在7月11日三讀通過，但行政院至今天仍未編列預算送入立法院，反而附加條件要求再編450億元，「如果不照行政院意思，立法院就要承擔遲發責任。」他直言，這種操作將民眾當成「肉票」，與土匪勒贖無異。

黃國昌強調，過去一年多，他與馬文君、游顥等立委並肩推動改革法案，維護民生福祉，當執政黨擺爛不作為時，是在野黨撐起了國會運作。他表示，普發現金、還財於民及其他改革措施都是在野黨努力的成果，行政院卻試圖藉條件綁架來掩蓋施政不力。

針對823投票，黃國昌呼籲民眾以選票抗獨裁，明確傳達民意對民進黨政府的警告。他指出，這不僅是反罷免行動，也是對持續撕裂社會、操弄政治手段的政府施加最大壓力的機會。

