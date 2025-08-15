罷免林思銘晚會竹東登場 何博文、吳思瑤等開講籲下架林思銘
8月23日投票倒數中，竹縣二選區公民團體「撕除惡銘」今天晚間舉辦竹東公民來開講宣講會，說明罷免林思銘訴求，呼籲一同守護台灣民主與自由。民進黨代理秘書長何博文表示，人民選出來的立委 就應替台灣這片土地、為地方爭取預算與建設，而非背叛人民，大刀一砍重要預算。
今天晚間除了民進黨公職前來宣講，包含立委吳思瑤、郭昱晴、新竹縣黨部主委暨竹北市長鄭朝方、組織部主任張志豪等人，與罷團力拚催出每一張同意罷免票。
何博文指出，身為客家立委的林思銘，竟砍客家相關預算，「不論如何都應捍衛與支持客家預算，且不應分黨派，犧牲客家族群的權益及背叛客家鄉親。」此外，新竹擁有世界一流的科學園區，但身為在地立委林思銘，竟與國民黨團一起刪凍竹科管理局相關預算，呼籲民眾團結起來，8月23日一起去投下同意罷免票。
鄭朝方表示，身為立法委員要傾聽民意，要替地方爭取計畫與建設，而不是去立法院違背民意，大刪大砍預算，這次公民行動，我們應團結起來，身為客家人要保護台灣、愛護家鄉，不會缺席這場公民行動。
吳思瑤批評，林思銘在立法院非常沒有存在感，當一個立法委員不敢面對民意、不替人民爭取權益，只會當傅崐萁的小弟，所以在此呼籲新竹的選民這次團結起來，票投「同意罷免」來下架林思銘。
本周是林思銘罷免投票前黃金周末，民進黨與罷團集中火力，明天早上9點半將在寶山舉辦竹二七區齊步走，下午4點轉往客家戲曲公園，周日一早將到竹北天后宮掃市場，下午分頭在竹筍公園、興隆公園開講，晚上立委張雅琳將到竹北夜市，積極與民眾互動，呼籲票投「同意」團結罷免林思銘。
