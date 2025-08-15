快訊

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

美俄會談倒計時 台指期夜盤、半導體期貨先下跌

罷免林思銘晚會竹東登場 何博文、吳思瑤等開講籲下架林思銘

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天晚間說明罷免林思銘訴求，呼籲一同守護台灣民主與自由。圖／民進黨新竹縣黨部提供
今天晚間說明罷免林思銘訴求，呼籲一同守護台灣民主與自由。圖／民進黨新竹縣黨部提供

8月23日投票倒數中，竹縣二選區公民團體「撕除惡銘」今天晚間舉辦竹東公民來開講宣講會，說明罷免林思銘訴求，呼籲一同守護台灣民主與自由。民進黨代理秘書長何博文表示，人民選出來的立委 就應替台灣這片土地、為地方爭取預算與建設，而非背叛人民，大刀一砍重要預算。

今天晚間除了民進黨公職前來宣講，包含立委吳思瑤、郭昱晴、新竹縣黨部主委暨竹北市長鄭朝方、組織部主任張志豪等人，與罷團力拚催出每一張同意罷免票。

何博文指出，身為客家立委的林思銘，竟砍客家相關預算，「不論如何都應捍衛與支持客家預算，且不應分黨派，犧牲客家族群的權益及背叛客家鄉親。」此外，新竹擁有世界一流的科學園區，但身為在地立委林思銘，竟與國民黨團一起刪凍竹科管理局相關預算，呼籲民眾團結起來，8月23日一起去投下同意罷免票。

鄭朝方表示，身為立法委員要傾聽民意，要替地方爭取計畫與建設，而不是去立法院違背民意，大刪大砍預算，這次公民行動，我們應團結起來，身為客家人要保護台灣、愛護家鄉，不會缺席這場公民行動。

吳思瑤批評，林思銘在立法院非常沒有存在感，當一個立法委員不敢面對民意、不替人民爭取權益，只會當傅崐萁的小弟，所以在此呼籲新竹的選民這次團結起來，票投「同意罷免」來下架林思銘。

本周是林思銘罷免投票前黃金周末，民進黨與罷團集中火力，明天早上9點半將在寶山舉辦竹二七區齊步走，下午4點轉往客家戲曲公園，周日一早將到竹北天后宮掃市場，下午分頭在竹筍公園、興隆公園開講，晚上立委張雅琳將到竹北夜市，積極與民眾互動，呼籲票投「同意」團結罷免林思銘。

8月23日投票倒數中，竹縣二選區公民團體「撕除惡銘」今天晚間舉辦竹東公民來開講宣講會。圖／民進黨新竹縣黨部提供
8月23日投票倒數中，竹縣二選區公民團體「撕除惡銘」今天晚間舉辦竹東公民來開講宣講會。圖／民進黨新竹縣黨部提供

罷免 竹北 客家人 林思銘 何博文 吳思瑤

延伸閱讀

影／林思銘罷免說明會 罷團領銜人無預警現身：823才是竹二真正戰場

立院審查缺席罷免說明會 林思銘批罷團分裂淪史詩級鬧劇

立委林思銘罷免案 綠站路口、藍掃街各爭取支持

823決戰在即 竹縣立委林思銘掃街籲鄉親守護正直民意代表

相關新聞

傳府要求政院檢討726罷免失敗 她指若823再失利：卓榮泰只能請辭

國民黨立委王鴻薇今下午表示，媒體報導，總統府在8月8日，去函行政院，要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因...

黃國昌轟卓榮泰把人民當肉票 「條件綁架」普發一萬預算

民眾黨主席黃國昌今晚在南投替國民黨立委馬文君站台，痛批行政院長卓榮泰以「條件綁架」普發現金預算，如同「土匪擄人勒贖」，將...

罷免林思銘晚會竹東登場 何博文、吳思瑤等開講籲下架林思銘

8月23日投票倒數中，竹縣二選區公民團體「撕除惡銘」今天晚間舉辦竹東公民來開講宣講會，說明罷免林思銘訴求，呼籲一同守護台...

藍委齊籲不同意罷免馬文君 罷團志工宣傳挺罷免

中國國民黨籍立法委員馬文君今天辦晚會，多名國民黨籍立委出席力挺，細數馬文君國會表現，呼籲23日投「不同意罷免」；罷免馬文...

游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

823反罷免投票僅剩1周，國民黨主席朱立倫今天率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥，以及多位藍白友好人士，到南投為立委...

823罷免投票前黃金周 國民黨區域聯防造勢催不同意票

第2波立委罷免案23日投票，面對投票前黃金週，國民黨未規劃跨區大型造勢，由各被罷免的藍委自行在選區舉辦造勢活動，透過區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。