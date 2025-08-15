藍委齊籲不同意罷免馬文君 罷團志工宣傳挺罷免

快訊

中央社／ 南投縣15日電
國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供
中國國民黨籍立法委員馬文君今天辦晚會，多名國民黨籍立委出席力挺，細數馬文君國會表現，呼籲23日投「不同意罷免」；罷免馬文君志工深入鄰里家訪，籲民眾投「同意罷免」。

馬文君（南投縣第1選舉區選出）與國民黨籍立委游顥（南投第2選區選出）罷免案23日投票，馬文君舉辦「草屯團結之夜」，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台灣民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美與多名國民黨籍立委出席訴求「反惡罷」。

朱立倫細數多名國民黨立委挺過前一波罷免案，也呼籲南投選民支持馬文君與游顥，23日一定要站出來投「不同意罷免」。

韓國瑜說，馬文君一家服務南投超過40年，從埔里鎮到草屯鎮都看得到付出心血，「為何要罷免？」民主進步黨推動大罷免不公平、不公義，請民眾投「不同意罷免」就是不同意獨裁。

此外，罷免馬文君志工持續在草屯各社區、各角落家訪。罷免團隊表示，罷免是守護台灣行動，將持續走進社區講清楚、說明白，用誠意換信任、用雙腳走出改變，呼籲更多民眾加入，23日一起投「同意罷免」。

下午陪游顥車隊掃街的朱立倫表示，民進黨執政製造許多荒謬事件，並以意識形態分化社會；游顥年輕優秀、最認真為南投付出，須全力支持，請民眾投「不同意罷免」。

