快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
朱立倫今天下午陪同游顥以車隊在南投市區拜票，呼籲選民支持游顥。圖／立委游顥提供
朱立倫今天下午陪同游顥以車隊在南投市區拜票，呼籲選民支持游顥。圖／立委游顥提供

823反罷免投票僅剩1周，國民黨主席朱立倫今天率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥，以及多位藍白友好人士，到南投為立委游顥站台，呼籲鄉親投下「不同意罷免」，守護南投好立委。

朱立倫說，游顥年輕且認真為南投付出，應全力支持。他同時提醒，823當天還有核三重啟公投，關係經濟與能源政策，也希望民眾投下「同意票」。

朱立倫批評民進黨執政下製造荒謬事件，以意識形態分化社會，甚至賴清德總統稱「不是票多的贏」，呼籲人民以選票展現真正民意。

許宇甄說，游顥勤於勘災、爭取建設，民進黨只會口水、不顧民生，更以意識形態推動「大惡霸」行動。徐欣瑩提到，游顥日前因罷免壓力住院，她聲援卻遭「青鳥」出征，痛批這種沒有人性的政治鬥爭，呼籲鄉親力挺游顥。

立委林沛祥指出，行政院特別預算普發現金一萬元是藍營努力成果，823除了反罷免，也要在核三重啟公投投下「同意票」，讓民進黨了解民意方向，支持游顥繼續為全民爭取權益。

游顥感謝朱立倫、立委與民眾黨議員站台力挺，展現藍白合作團結力量。他表示，823投票結果將決定普發一萬元、138億財劃法及65歲以上免健保費等政策能否落實，並反批罷免團體邀請何博文的「大惡霸行動」，強調南投防災完善，「這裡恐怕沒有舞台」。

823反罷免投票與核三重啟公投將同步舉行，呼籲全國民眾踴躍投票，以行動守護民生、守住南投。

朱立倫今天下午陪同游顥以車隊在南投市區拜票，呼籲選民支持游顥。圖／立委游顥提供
朱立倫今天下午陪同游顥以車隊在南投市區拜票，呼籲選民支持游顥。圖／立委游顥提供

罷免 游顥 南投 反罷 朱立倫

延伸閱讀

823罷免投票前黃金周 國民黨區域聯防造勢催不同意票

罷免戰火升溫…遭罷團指控「顧中輕本」 游顥火力全開批造謠

朱立倫批賴清德：不提中華民國抗戰史 憑什麼喊團結台灣？

續參選黨主席或交棒？朱立倫「一句話」妙回：國民黨要團結

相關新聞

傳府要求政院檢討726罷免失敗 她指若823再失利：卓榮泰只能請辭

國民黨立委王鴻薇今下午表示，媒體報導，總統府在8月8日，去函行政院，要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因...

游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

823反罷免投票僅剩1周，國民黨主席朱立倫今天率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥，以及多位藍白友好人士，到南投為立委...

823罷免投票前黃金周 國民黨區域聯防造勢催不同意票

第2波立委罷免案23日投票，面對投票前黃金週，國民黨未規劃跨區大型造勢，由各被罷免的藍委自行在選區舉辦造勢活動，透過區域...

去函要求政院檢討罷免失敗？總統府：王鴻薇移花接木公然造假

針對國民黨立委王鴻薇指稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，並宣稱公文是「首度官方認定大罷免失敗」一事，總統府發...

823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責

第二波立委罷免案將投票，國民黨立委王鴻薇今天質詢行政院長卓榮泰，出示總統府給行政院的公文，主旨是檢送民眾關注重要議題，檢...

罷免戰火升溫…遭罷團指控「顧中輕本」 游顥火力全開批造謠

南投縣第二選區立委罷免案今天舉行公辦說明會，罷免團體與立委游顥各自表達立場。罷團領銜人林敬桐批評游顥任內政策偏重中國人權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。