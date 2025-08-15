游顥受罷免壓力大就醫住院 朱立倫站台喊「全力支持」

823反罷免投票僅剩1周，國民黨主席朱立倫今天率組發會主委許宇甄、立委徐欣瑩、林沛祥，以及多位藍白友好人士，到南投為立委游顥站台，呼籲鄉親投下「不同意罷免」，守護南投好立委。

朱立倫說，游顥年輕且認真為南投付出，應全力支持。他同時提醒，823當天還有核三重啟公投，關係經濟與能源政策，也希望民眾投下「同意票」。

朱立倫批評民進黨執政下製造荒謬事件，以意識形態分化社會，甚至賴清德總統稱「不是票多的贏」，呼籲人民以選票展現真正民意。

許宇甄說，游顥勤於勘災、爭取建設，民進黨只會口水、不顧民生，更以意識形態推動「大惡霸」行動。徐欣瑩提到，游顥日前因罷免壓力住院，她聲援卻遭「青鳥」出征，痛批這種沒有人性的政治鬥爭，呼籲鄉親力挺游顥。

立委林沛祥指出，行政院特別預算普發現金一萬元是藍營努力成果，823除了反罷免，也要在核三重啟公投投下「同意票」，讓民進黨了解民意方向，支持游顥繼續為全民爭取權益。

游顥感謝朱立倫、立委與民眾黨議員站台力挺，展現藍白合作團結力量。他表示，823投票結果將決定普發一萬元、138億財劃法及65歲以上免健保費等政策能否落實，並反批罷免團體邀請何博文的「大惡霸行動」，強調南投防災完善，「這裡恐怕沒有舞台」。

823反罷免投票與核三重啟公投將同步舉行，呼籲全國民眾踴躍投票，以行動守護民生、守住南投。 朱立倫今天下午陪同游顥以車隊在南投市區拜票，呼籲選民支持游顥。圖／立委游顥提供

商品推薦