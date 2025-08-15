823罷免投票前黃金周 國民黨區域聯防造勢催不同意票

第2波立委罷免案23日投票，面對投票前黃金週，國民黨未規劃跨區大型造勢，由各被罷免的藍委自行在選區舉辦造勢活動，透過區域聯防及在野合作反罷，並邀請藍營地方首長、重量級人士及民眾黨人士到各選區助講，強力催票。

第2波立法委員罷免投票共7案，將在8月23日登場，同一天還有重啟核三公投投票。國民黨主席朱立倫日前強調，全黨團結一致，全力支持7位國民黨立委，一席都不能少。針對民眾黨發起「重啟核三」公投，朱立倫也呼籲所有民眾23日站出來，投下支持核三重啟公投。

首波726罷免投票，國民黨啟動區域聯防奏效，成功完封守住所有被提罷免的國民黨立委、未遭罷免。面對823第2波罷免投票，國民黨將持續以區域聯防因應，透過跨區助講、反罷影片等方式催票，並藉由藍營地方首長與被提罷免的藍委連結，主打政績牌爭取認同。

針對823罷免投票前的黃金週規劃，由於此次藍委罷免案選區多在中部，且都是傳統藍營優勢選區，國民黨並未規劃跨區大型造勢活動，而是由各被提罷免的藍委自行在選區舉辦造勢活動，黨中央視需要進行協助，藍營重量級人士則前往各選區助講催出不同意票。

另外，延續726藍白一同合作反罷的氣氛，此次被提罷免藍委也同樣邀請民眾黨人士站台助講，盼催出選區內的白營支持者出門投下不同意罷免票。

行程方面，台中市長盧秀燕16日將到南投陪同國民黨立委游顥掃街，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、前中廣董事長趙少康當天將出席廟口開講，為游顥助講。立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌16日晚間將前往新竹縣，出席由國民黨立委林思銘舉辦的「團結之夜」造勢活動。

朱立倫、黃國昌、蔣萬安、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠等人，17日將前往台中大雅區，出席國民黨立委楊瓊瓔舉辦的造勢活動。許淑華、民眾黨立委張啓楷等人，17日將到台中新社區，出席國民黨立委江啟臣舉辦的團結大會。

在宣傳重啟核三公投方面，國民黨將於17日、19日分別在雲林、台北舉辦宣講會，而國民黨立委羅智強日前也宣布捐出賣書款新台幣50萬元，於15日、21日分別在台北、高雄舉辦說明會。

