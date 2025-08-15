去函要求政院檢討罷免失敗？總統府：王鴻薇移花接木公然造假

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對國民黨立委王鴻薇指稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，並宣稱公文是「首度官方認定大罷免失敗」一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，這是移花接木的公然造假，與事實完全不相符。

郭雅慧指出，王鴻薇所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

郭雅慧表示，遺憾王鴻薇或為特殊目的，故僅擷取國人反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指總統府指示行政院檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為「本年7月份民眾關注重要議題」，內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理。呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導國人視聽。

罷免 王鴻薇 總統府 行政院

