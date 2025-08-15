快訊

傳府要求政院檢討726罷免失敗 她指若823再失利：卓榮泰只能請辭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（左）、行政院長卓榮泰（右）。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇今下午表示，媒體報導，總統府在8月8日，去函行政院，要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議）。此公文是首度官方文件中，總統府方提及「大罷免」以及府方認定為「失敗」。等於正式敲響大罷免活動的喪鐘，賴清德總統與民進黨執政團隊終於經過「否認」、「憤怒」、「討價還價」、「沮喪」，走在悲傷五階段的最後階段「接受」，接受大罷免的失敗。

王鴻薇表示，此公文背後透露的卻不只如此，首先罷免結果是全民意志結果，總統府在公文上用「失敗」一詞，不只再度坐實自己就是罷免方的事實，也讓人更肯定總統府就是大罷免指揮中心，賴清德就是指揮官。從今年3月19日賴清德決行的民進黨黨中央的公文，到總統被揭露與罷團和曹興誠開會，賴清德在罷免中的角色也越發清晰，不禁要問，坐在總統府裡的，是賴總統，還是輸不起就翻桌的賴主席？

王鴻薇也說，另一方面，總統府這次去函行政院，要行政院檢討，卓內閣恐怕如今要瑟瑟發抖，因為這無疑是劍指卓榮泰行政團隊在大罷免後的大究責，大罷免後賴清德的民調跌破3成，加上國內外媒體對他的文誅筆伐，賴清德的壓力與怒火，可想而知。

王鴻薇指出，只要8月23日，又再一次「大罷免大失敗」，執政黨發起政治鬥爭被全民制裁，賴清德將更加的無地自容，伴君如伴虎這把火不會少燒到行政院與內閣團隊，卓榮泰恐怕只能請辭下台，行政院也將內閣改組，做出政治上的「切腹謝罪」才能平息賴清德的怒火。

