823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責
第二波立委罷免案將投票，國民黨立委王鴻薇今天質詢行政院長卓榮泰，出示總統府給行政院的公文，主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，提供後續施政建議；並詢問若823大罷免又大失敗，會因此請辭下台嗎。卓榮泰表示，政治工作者隨時對國人負責，這是應該有的態度。
立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。王鴻薇在質詢時出示一張總統府給行政院的公文，公文主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，提供後續施政建議，「這公文是真的，還是假的？」
卓榮泰說，他沒有看過這份公文，但這種反映民意的公文，非常多，這份公文並不是要行政院配合大罷免，是民眾要求政府檢討。行政院重要的工作，不在檢討罷免成敗與否，行政院要檢討的是，不管罷免或公投，投票秩序是否順利。
王鴻薇進一步追問，「你承認大罷免大失敗嗎？」卓榮泰表示，不管是罷免或公投，讓投票行為能夠順利，這是行政部門跟中選會的工作，至於結果如何，不在檢討範圍。
王鴻薇又問，若823繼續大罷免大失敗，會因此請辭下台嗎？卓榮泰說，不會檢討罷免失敗的原因，投票順不順利，才是政院會檢討的地方，一個政治工作者隨時對國人負責，這是應該有的態度。
王鴻薇表示，政府把打詐當成施政目標，現在有識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐這5大工作，分別屬於內政部、通傳會、數發部、金管會及法務部，如果以現在防詐騙的成績，誰應該下台。
卓榮泰回應，打詐是國家重要施政方向，各部會不是單一做打詐工作，他當然會要求部會首長專注打詐工作，提出一個國人可以理解跟接受的成績；部會的工作包羅萬象，他會用綜合性考量，對整個團隊，對政府施政，對人民有無提出更有的政策。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
