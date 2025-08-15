罷免戰火升溫…遭罷團指控「顧中輕本」 游顥火力全開批造謠

南投縣第二選區立委罷免案今天舉行公辦說明會，罷免團體與立委游顥各自表達立場。罷團領銜人林敬桐批評游顥任內政策偏重中國人權益及相關法案，忽略南投縣民需求；游顥則反駁指控為不實抹黑，強調自己的立委職責是服務民眾，呼籲選民以理性選票作決定。

林敬桐指出，游顥自上任以來參與多項法案，包括中國配偶取得身分證年限由六年縮短至四年、不在籍投票修法，以及不當黨產條例修正案，認為這些法案與南投民生無關，反而可能增加中國配偶及其依親父母享受健保的機會，造成地方負擔。他也批評游顥在澎湖設置服務處，忽略本區選民權益，並曾凍結或刪減衛福部心理健康計畫與傳染病防疫預算，影響青少年與長者福祉。

林敬桐還強調，不在籍投票法案可能因身份證影本遭他人申請而影響投票結果；此外，他認為游顥提出的兩岸人民關係條例修正案，有利於中國在兩岸議題取得利益，與地方民生脫節。

對此，游顥反駁說，罷團指控多為不實抹黑。他強調，針對中國配偶四年取得身分證的提案早已撤案，健保並未受影響，每年依親名額僅六十人，排隊至未來數百年，不會增加財政負擔。游顥表示，澎湖服務處是為協助外地南投民眾，累計服務超過三百人次，並非忽略本地選民。他說，凍結預算是為確保各單位提出改善方案，而非削減經費。

游顥批評罷團在選戰中抹黑手法過於激烈，甚至針對其他政治人物家庭刻意攻擊，造成社會對立與鄉親困擾。他呼籲南投選民理性判斷，八月二十三日投下不同意罷免票，以維護民主程序及社會和諧。 罷免案領銜人林敬桐質疑游顥擔任立委，照顧中國人多於台灣人。圖／民眾提供

