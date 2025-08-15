823罷免投票前黃金周 民進黨啟動816七區掃街行動

823罷免投票進入最後決戰階段，民進黨今天表示，將集結「51戰隊」立委與中央黨部幹部全面出擊，明天啟動「816七區齊步走823罷免投同意」徒步掃街計畫。代理秘書長何博文、發言人吳崢與韓瑩以及各地黨籍公職將分進合擊，動員全台七個罷區齊步出發，呼籲民眾在823投下同意票，守護民主自由與國家安全，恢復國會正常運作。

韓瑩表示，本次行動鎖定投票前的黃金週末，目標是全面擴大基層聲量，並加強黨公職與地方團隊的連線合作。當天上午9點至12點，各罷區將規劃多條徒步掃街路線，全台同步展開多線齊發，每條路線至少由一位黨籍公職帶隊，搭配黨工與志工舉牌、發送文宣，將資訊傳遞到每一位選民手中。

韓瑩指出，除了掃街宣傳，若各地罷免團體當日已有活動規畫，也將納入此次行動，形成遍地開花的聲勢；同時，若罷區當晚舉辦晚會，掃街隊伍亦會同步宣傳晚會資訊，吸引更多民眾參與。

韓瑩說，面對罷免投票前黃金週末，全台支持民主的朋友必須團結行動站出來，為守護台灣的自由與民主再努力一次。 823罷免投票前黃金周，民進黨啟動七區掃街行動。圖／民進黨提供

