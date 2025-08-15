南投罷免說明會罷團列七大罪狀 馬文君缺席反擊惡罷捏造謊言

南投縣第一選區立委馬文君罷免案今天舉辦說明會，馬文君未到場，僅由罷免方領銜人曾郁凱發言，形成單方闡述理由的場面。馬文君以書面聲明駁斥罷團指控，晚間將舉辦反惡罷晚會，與鄉親面對面溝通。

曾郁凱以「南投需要新的選擇」為主軸，列出罷免理由，包括馬文君涉潛艦洩密疑雲、縮減「中配六改四」、刪減農業部與托育相關預算、支持取消托育補助、政見跳票等，對不同意見者缺乏尊重。他表示，這些行為顯示馬文君在國防、福利與民主素養上均有缺失，影響地方發展與民眾權益。

曾郁凱強調，南投面臨交通建設不足、醫療資源匱乏、青年外流等問題，馬文君未提出具體改善方案，他呼籲鄉親以選票促成改變，並強調罷免並非仇恨或對立，而是民意監督的正常手段。他形容，罷免是一個「責任提醒」，讓民代記得自己對選民的承諾與義務。

針對罷免方指控，馬文君在聲明中逐條反駁，並以數據與官方資料為佐證。她指出，托育補助、育兒津貼、青年租金補貼、不孕症治療補助、癌症篩檢以及社會住宅等政策「均未刪減、未停發」，批評罷免團體「憑空捏造事實」誤導民眾。

馬文君強調，許多傳言已獲相關主管機關澄清，罷免理由缺乏事實基礎。這是場「不公不義的大罷免」，背後帶有政治動機，意在「當家鬧事、撕裂社會」，消耗地方資源與行政能量。

她不願浪費時間在「辯駁謊言」上，而是要把精力投入問政與地方服務。她同時呼籲，「唯有南投鄉親才是我的聽眾與裁判」，並透過反惡罷晚會向民眾報告擔任立委任內成績及未來問政努力方向。

