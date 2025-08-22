823核三公投、罷免即時開票 23日下午四點鎖定《聯合新聞網》速報
726大罷免之後再一戰！8月23日全國焦點再度匯聚在「重啟核三公投」與「7立委罷免案」的投開票現場！《聯合新聞網》將於下午4點起全程即時開票。同時，邀請專家直播即時分析最新情勢，帶您第一時間掌握同意票vs.不同意票的最新變化，票數差距、門檻達標與否、最終結果即刻呈現。
8月23日罷免、公投「雙重投票日」，罷免攻防、能源議題如何牽動未來政局發展？直播節目中，聯合報邀請國民黨立委謝龍介、民眾黨前立委蔡壁如、立委陳昭姿以及民進黨新北市議員張錦豪，參與直播同步分析最新情勢。
網站上並提供即時開票票數，如何看罷免是否通過？udn即時開票頁面會附上25%通過門檻票數，如果達標將顯示打勾圖示，再搭配百分比快速判斷是否同意票領先，根據《公職人員選舉罷免法》，罷免案須符合2項條件才能通過：一為同意票數須多於不同意票數、二為同意票數須達到該選區選舉人總數4分之一以上。
此外，公投與罷免案完整結果正式出爐，將火速推出9張整理圖表，包含「重啟核三公投」與2021年的「核四商轉公投」22縣市票數分布比較，一圖快速看哪些縣市同意票領先？哪些縣市不同意領先？以及各地區同意與不同意的完整百分比對照。針對「7立委罷免案」誰最危險？誰最安全？也有圖表一覽門檻達成狀況，以及支持度與投票率，是否出現立院席次版圖變化。
投票日下午4點決戰倒數，敬請鎖定《聯合新聞網》，跟著我們一起見證823投票的關鍵時刻，票數變化與差距，全程同步更新讓您掌握最新戰況！
📢點擊戰況
823公投、罷免完整即時開票
‧ https://topic.udn.com/newstopic/2025recall
