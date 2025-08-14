周玉蔻批鄭朝方「行政中立」缺席罷免行動 黨內緩頰：幕後協助

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
資深媒體人周玉蔻11日在「新聞放鞭炮」節目中，點名民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方，批評他竹北是罷免林思銘的大票倉，但鄭朝方卻以「行政中立」為由，不積極投入。圖／取自YT
資深媒體人周玉蔻11日在「新聞放鞭炮」節目中，點名民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方，批評他竹北是罷免林思銘的大票倉，但鄭朝方卻以「行政中立」為由，不積極投入。圖／取自YT

選舉倒數9天，第二波罷免藍委投票將舉行，資深媒體人周玉蔻11日在「新聞放鞭炮」節目中，點名民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方，批評他竹北是罷免林思銘的大票倉，但鄭朝方卻以「行政中立」為由，不積極投入。對此，縣議員歐陽霆解釋，鄭朝方是基於行政中立考量，不願像國民黨那樣介入。

今天舉辦電視說明會，昨天罷團內部爆出意見分歧，據傳導火線起源於罷團公關代表霜與新竹縣議員歐陽霆去上周玉蔻節目，結果竟被罷團切割「 對於該名夥伴在該節目中的發言，並不能代表竹二罷團全體志工的意見。」該節目片段也引發外界關注。

周玉蔻除了在節目談到823罷免林思銘的過程，突然話鋒一轉，提及她邀請鄭朝方上節目談民進黨新的策略，結果鄭朝方說他很忙沒空，「再這樣沒空下去，競選連任我就去告訴大家不要投他」。新竹縣議員歐陽霆緩頰，鄭朝方是基於行政中立考量，不願像國民黨那樣介入。

周玉蔻反駁，行政中立並非不能表態，舉例衛福部政務次長林靜儀曾為罷免顏寬恒站台，「她是血性女子，有良心，不怕被罵」。她強調竹北市是罷免案的重要票倉，鄭朝方不僅是市長，也是縣黨部主委，卻選擇在幕後協助，「黨都快完了，還強調行政中立。」歐陽霆與霜則回應，新竹縣是全台35個罷免團體中，唯一在第一階段就開放黨部作為連署點的縣市。

對於周玉蔻在節目上的批評，鄭朝方今天透過幕僚表示不回應。歐陽霆則說，當天中午他還有上年青live，比較完整說明。他在該節目中澄清，由於鄭朝方是主委，也是現任市長，應該對於行政中立有所堅持，這是對的。鄭朝方在幕後的協助，包含一階段時，主委就先說黨部可作為連署使用，二階主委更出借胖卡，可以跟著罷團到各鄉鎮簽連署。

罷免 罷團 議員 投票 鄭朝方 周玉蔻 國民黨 民進黨 行政中立

病倒仍不忘防災...游顥竟遭罷團嘲諷 國民黨狠批：冷血無良知

國民黨立委游顥因病倒送入急診，遭罷團冷嘲熱諷，國民黨今日質疑，民進黨與冷血罷團同行？游顥長期受惡罷騷擾，精神體力消耗，不...

影／林思銘罷免說明會 罷團領銜人無預警現身：823才是竹二真正戰場

立委林思銘罷免案今天10點舉辦公辦電視說明會，罷團領銜人謝婷婷原先不出席，後來無預警現身到場，引發關注，她在說明會中坦言...

立院審查缺席罷免說明會 林思銘批罷團分裂淪史詩級鬧劇

新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，林思銘因出席立法院財政委員會審查所得稅法修正案缺席，林...

影／林思銘罷免案說明會登場 罷團領銜人揭內鬨遭切割內幕

新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，說明會前夕罷團內部爆出分裂情況，領銜人謝婷婷今到場受訪...

未出席公辦電視說明會 江啟臣：大罷免無正當性

823罷免投票在即，新北、台中昨辦電視說明會，遭提罷免案的國民黨立委江啟臣、羅明才等人未出席，引發罷團砲轟；羅明才稱有其...

