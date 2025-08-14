病倒仍不忘防災...游顥竟遭罷團嘲諷 國民黨狠批：冷血無良知

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委游顥因病倒送入急診，遭罷團冷嘲熱諷，國民黨今日質疑，民進黨與冷血罷團同行？游顥長期受惡罷騷擾，精神體力消耗，不堪負荷病倒被送往急診，結果惡罷團體竟還落井下石，拿游顥病倒的照片做成罷免文宣，消費病情之外更人身攻擊，冷血之外更是毫無良知，國民黨予以強烈譴責。

國民黨表示，游顥病倒不忘防災，隨時心繫鄉親。即使病倒，游顥仍時刻心繫防災情況，並盼望能盡早回到崗位服務南投鄉親，盡心盡責的游顥精神與體力被惡罷活動大幅消耗，如今身體不堪負荷竟還要遭此羞辱，冷血罷團簡直無下限。

國民黨更批，民進黨蔡培慧認可惡罷團體消費病情、人身攻擊。4月12日時，民進黨的蔡培慧曾發文聲援一團體，結果現在這個團體衝在最前線，拿反惡罷相關文宣調侃游顥的病情，難道民進黨也認同這樣的行為？

國民黨指出，除了上述團體，罷免游顥的社群更大肆流傳相關文宣，從人身攻擊到消費病情一樣不少。可見罷團的冷血與毫無良知。呼籲賴清德總統再說一次，說清楚，是要與誰同行？

罷免 游顥 罷團 國民黨 民進黨

