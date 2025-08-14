影／林思銘罷免說明會 罷團領銜人無預警現身：823才是竹二真正戰場

立委林思銘罷免案今天10點舉辦公辦電視說明會，罷團領銜人謝婷婷原先不出席，後來無預警現身到場，引發關注，她在說明會中坦言，原本因諸多原因打算放棄辯論，因此無人知道她會出席，「雖然知道我不會贏，也將面臨排山倒海的攻擊」，但有人勸她「做對的事要堅持到底，不留遺憾」。她強調，今天出席是感謝志工們的努力，823才是竹二真正的戰場。

林思銘今天未能出席，他表示原本盡力安排時間，希望在出席立法院財政委員會審查「所得稅法」修正案之餘，仍能趕赴辯論會，兩邊兼顧。然而，由於財委會條文審查進度緊湊且關乎全民權益，無法臨時抽身，深感遺憾。

謝婷婷會後接受聯訪表示，在823投票前不會再公開參與罷團活動，改以私下支持。昨晚因猶豫是否出席辯論而徹夜未眠，她很感謝所有還在努力的選民和志工，因為大家不放棄，她才決定站上來。近期這只是一個小小的騷動，她不希望自己發言的內容被修正或討論，為節省麻煩，才會先乾脆就說不來。

針對林思銘缺席辯論，她回應，每的人是否辯論都有原因或苦衷，不會因此成為罷免的戰犯，各方都已透過不同管道說明立場。自己到場是因為重視志工的期望，要對得起還在努力的人，「所以瞞著大家就來了」。

謝婷婷今天在說明會中說，726罷免讓許多人傷心，也有人批評撕裂台灣，但今天站出來是希望終結仇恨。選舉應是民意選擇方向，不該有人為結果自責或找戰犯。823選區雖艱困，但罷免不該因其他選區結果而停下，數百名志工從年初努力至今，面對資源不足仍堅持爭取搖擺選票。

她也質疑林思銘，國民黨偽造率連署書事件發生時是否發聲？竹東發生重大治安事件為何先怪政府？ 交通違規是否正式道歉？面對推動罷免的選民，為何選擇抹黑而非溝通？同時林思銘身為書記長，應把關提案內容，卻簽下許多無法說服民眾的提案，且不解釋簽名理由。

謝婷婷說，這段時間在沒有資源與系統動員下，罷團志工努力補件，確保連署書有效。即便過程艱辛，仍感謝所有志工的付出。她自認不是好的領銜人，無法排解各方分歧，但希望未來有更多有能力的人承擔倡議運動。這半年來，大家在守護民主的路上同行，無論823結果如何，都不應傷心或驕傲，而是持續在逆境中互相扶持。最後也呼籲，放下仇恨，珍惜每一張選票，無論對罷免或公投的立場，都應花時間投票來守護台灣。 林思銘罷免案今天10點舉辦公辦電視說明會，罷團領銜人謝婷婷原先不出席，後來無預警現身到場，引發關注。記者郭政芬／攝影

