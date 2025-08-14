立院審查缺席罷免說明會 林思銘批罷團分裂淪史詩級鬧劇

新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，林思銘因出席立法院財政委員會審查所得稅法修正案缺席，林思銘發聲明表示，原希望能趕赴辯論會，兩邊兼顧，但因財委會條文審查進度緊湊且關乎全民權益，實在無法臨時抽身，深感遺憾。

林思銘指出，在說明會前夕，罷團法定領銜人疑似與罷團之間有鬧不合狀況，以及罷團也臨時更換對外媒體聯絡人，種種跡象令人不得不合理推測罷團內部已是亂成一團。且該領銜人昨天在Threads上發文，洋洋灑灑地訴說這段期間的心路歷程、退出罷團運作及退出群組的緣由，還有壓倒罷團成員之間理智線，致使分裂的導火線。

林思銘說，這篇貼文除了有向其支持者討拍取暖的動機外，也具備政治操作的煙霧彈性質。更重要的是，凸顯這場惡罷根本完全不具備任何正當性，就是基於選不贏就翻桌，就是充斥著滿滿的惡意政治操作，才最終導致這些原本具有共同理念而結合的人，最終走到公開互撕的情狀。

林思銘指出，所得稅法修正案事關全國稅制改革與人民荷包，影響廣泛，必須在委員會中逐條審查，確保修法方向能減輕民眾負擔、促進經濟發展，「我是人民選出來的立法委員，本分就是要守在第一線，把關每一條攸關民生的法條，這才是對選民最負責任的行動。」

林思銘呼籲，現在的執政黨也應以顧及人民為首要，回歸理性討論，不要再浪費國家資源於政治鬥爭，「此刻台灣面對內有災後重建、外有國際關稅壓力，人民需要的是解決問題的政府，不是陷入政黨惡鬥的政府。」

林思銘強調，並非不願面對辯論，而是無法放下立法院工作，因為這關乎國家財政穩健與全民生活品質，身為立委就該善盡職責為民生經濟把關，目前也仍在會期中尚未休會。況且罷團領銜人已事先預告退出罷團運作，雖然今天仍出席說明會，但很可惜就是照稿演出，其背後承受了多大的壓力，「我們予以同情，辯論會是一場短暫的口水戰，但修法影響的是全體人民多年甚至數十年的生活，我必須優先守住。」

林思銘補充，至今在選區已舉辦近50場反惡罷問政說明會，直接到基層向鄉親報告問政成果，包括爭取增加新竹縣統籌分配稅款185億元、推動交通建設與教育資源、保護客家文化與科技產業發展、推動還稅於民與還假於民，「真正的辯論，鄉親早已在每一場面對面的交流中親自參與。」

林思銘表示，這場罷免已成一場史詩級的鬧劇，不僅勞民又傷財，更讓良善的新竹鄉親原來的平靜生活，在有心人利用罷團進行政治操作下而打擾得不得安寧；唯一得利及看好戲的，就是心中只有政治操作，不顧民生經濟的執政黨。 新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，林思銘因出席立法院財政委員會審查所得稅法修正案缺席。圖／林思銘立院辦公室提供 新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，林思銘因出席立法院財政委員會審查所得稅法修正案缺席。圖／林思銘立院辦公室提供 新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，林思銘因出席立法院財政委員會審查所得稅法修正案缺席。圖／林思銘立院辦公室提供

