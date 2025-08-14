影／林思銘罷免案說明會登場 罷團領銜人揭內鬨遭切割內幕

新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，說明會前夕罷團內部爆出分裂情況，領銜人謝婷婷今到場受訪證實，導火線起源於罷團公關代表霜與新竹縣議員歐陽霆去上媒體人周玉蔻節目，結果竟罷團被切割「你認為這樣是適合的嗎？」

竹二撕除惡銘罷團昨天上午在官方Threads發聲明表示，8月11日周玉蔻小姐電台訪談節目，該節目事前並未通知罷團，亦非由罷團統籌安排由何人代表出席。這位夥伴7月26日後已淡出罷團活動。

罷團聲明指出，對於該名夥伴在該節目中的發言，並不能代表竹二罷團全體志工的意見，未來會在內部加強溝通，避免類似情況發生。「我們仍尊重每位夥伴的個人觀點與表達的權利」。

罷團強調，我們感謝民進黨方面，尤其是民進黨新竹縣黨部，以及所有黨公職夥伴，長期以來的協助。特別是在7月26日之後在各個層面的全力支持與協助，在此致上真摯謝意。

謝婷婷也在個人Threads上回擊，竹二罷免林思銘公關代表霜與新竹縣議員歐陽霆，8月11日上周玉蔻「新聞放鞭炮」訪談，事後卻被罷團發聲明切割，罷團目前的走向是漸漸讓曾經付出的人感到不值得，只要有異音一律切割，回想她5、6月份時似乎也沒有在志工群裡，但依然是代替罷團開很多場記者會，還有上周三立的節目，大家死活都不願意去，最後也是公關代表霜去。

謝婷婷說明，這個節目（新聞放鞭炮）原先是敲她本人去，後因她想淡出，就跟製作人溝通是否能換成罷團公關代表前往，製作人透露出很大的為難，但最終依然尊重她的意願，讓霜代表罷團出席。

謝婷婷表示，節目事先給的訪綱和實際播出後的內容相差甚遠，但她想請問「誰能控制蔻蔻姐？」當天無論派誰去，能改變什麼？而且霜和歐陽的發言也都得宜，罷團這篇切割令人感到震驚，也是她為何退出的原因之一，「不要什麼好的都想自己攬，壞的全部往外推，團隊精神不是這樣自助餐的」。

謝婷婷今受訪再強調，她想問一下全台灣的民眾，因為沒有人願意上節目，所以罷團的公關代表去上節目，結果卻被切割，「你認為這樣是適合的嗎？所有人都在為罷免努力，不用找戰犯，但是也不用去切割人家。」

謝婷婷今出席說明會時，記者問到罷團內部狀況，謝婷婷表示，她覺得已經寫得蠻清楚的，所以就不占用媒體版面了，社會大眾也不太關心罷團吵架的小事，各罷團吵架都是也吵不出聲量，所以她覺得自己只是說出她認為該說的話，捍衛她認為很辛苦的志工。

記者問到是否還繼續在罷團、是否還在同單位、有沒有持續跟罷團聯絡？謝婷婷回應，現在就是繼續做一樣的事，她還是跟一些志工有聯絡。 新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會今天上午10時登場，說明會前夕罷團內部爆出分裂情況，領銜人謝婷婷今到場受訪證實。記者郭政芬／攝影

