未出席公辦電視說明會 江啟臣：大罷免無正當性

823罷免投票在即，新北、台中昨辦電視說明會，遭提罷免案的國民黨立委江啟臣、羅明才等人未出席，引發罷團砲轟；羅明才稱有其他行程，江啟臣則回擊，指面對破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，依法提供答辯書，謹供各界評斷指教，不參加電視說明會。

台中3名藍委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒罷免案昨都有公辦電視罷免說明會，但身兼立院副院長江啟臣代表立法院，昨上午陸續接待美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的學者專家、亞洲台灣商會聯合總會總會長等人，以及美國國會助理訪問團，未出席說明會。

罷團領銜人廖芝晏表示，本來想與江啟臣針對家鄉的未來對話，想不到江竟然不出席，「我們想問，為什麼你當立委這13年，你永遠只聽得下去支持你的聲音，卻不願意了解，不支持你的原因呢？」

江啟臣說，面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，依法提供答辯書充分說明觀點，決定不參加電視說明會，答辯書內容謹供各界評斷指教。

江啟臣說，台灣現在需要的是團結、團結、更團結，才能面對當前國內外的嚴峻挑戰。台灣正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判，「繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做我該做的事。」

江啟臣表示，他相信民主，也相信人民的智慧，更尊重人民的選擇，期盼8月23日之後，社會能夠重回良善和諧，人民得以安居樂業，國家繼續穩定前行，台灣民主永續長存。

羅明才表示，昨上午隨立法院財委會赴新北考察行程，向中央及市府爭取加速興建安坑綜合運動中心，未能出席。

新竹縣立委林思銘罷免案電視說明會今登場，但罷團卻傳出分裂，領銜人謝婷婷在社群平台透露，日前澄清一則惡意留言，被罷團要求下架她個人帳號的貼文，罷團砲口對內，因此她選擇退出罷團運作，今天的說明會無論說什麼都會被罵，「如果你是我，你還會去嗎？」

商品推薦