林思銘罷免說明會前夕罷團爆內訌 領銜人出席與否成焦點

新竹縣第2選舉區立委林思銘罷免案公辦電視說明會將於明天上午10時登場，不過罷免方與林思銘均尚未正式宣布是否出席，罷團內部更傳出分裂情況，領銜人謝婷婷在更在Threads透露：「過去可能只會被藍白罵，今天我知道，可能也會被罷團罵，如果你是我，你還會去嗎？」

謝婷婷在貼文中指出，罷免之路，從一開始問自己「敢不敢」、「願不願意」，到後來問自己「值不值得」。前陣子因為澄清一則惡意留言，被罷團要求下架她個人帳號的貼文，「這是罷團的選擇，砲口對內」，但下架完後惡意留言一直都還在。

謝婷婷說，因此她選擇退出罷團一切運作、一秒回歸人海，畢竟她本來就是一個普通的老百姓，犯不著為了這些吃力不討好之事影響自己，一切大局交由眾人繼續努力走下去。很多壓力不是躲在幕後的人能想像，任何一個普通人上鏡頭說話都會因為不夠專業而被各種砲火攻擊，外貌、口條、發言內容、臨場反應。這種小丑的角色她也擔任了大半年，從沒遷怒於任何人身上。

謝婷婷表示，明天將舉行竹二選區罷免辯論，只有領銜人能出席或不出席，她一直都知道無論說什麼都會被罵，而且是剪接後大肆抨擊罵到爆，只是過去可能只會被藍白罵，今天她才知道，可能也會被罷團罵，甚至大刀闊斧切割。很有可能她獨自承受一切砲火之時，罷團也會發聲明：「領銜人早已不在群組裡，不能代表罷團立場」。

「如果你是我，你還會去嗎？」謝婷婷感嘆，好好的平凡日子放著不過，何必呢？以後如果還有罷免，記得自己出來擔責任喔！但可惜也沒有以後了，沒有能量再為罷團加油，但永遠為竹二加油，我們要努力讓明天更好。

不少支持者留言：「我覺得你是該去，因為這是領銜人的責任，只有你擁有這份去的權利」、「領銜人退出罷團？太奇妙了吧！不出席的話那還有其他人能代表你出席說明嗎？」、「婷婷不想去就不要去了，沒有人有資格跟立場再去勉強妳，永遠支持婷婷」，也有人問：「發生了什麼不愉快的事？領銜人退出群組」。

竹二撕除惡銘罷團在媒體群組表示，本罷團領銜人因私人因素，暫時無法確認明天的出席狀況及完整流程。明天將有罷團志工直接到現場說明情況；林思銘立院辦公室則表示，由於明天立法院有關於消費稅法的審查，因為時間接近，林思銘委員將會先赴立院開會，再盡全力趕上說明會。 罷團內部傳出分裂情況，領銜人謝婷婷在更在Threads透露：「過去可能只會被藍白罵，今天我知道，可能也會被罷團罵，如果你是我，你還會去嗎？」。圖／取自Threads

商品推薦