8月13日起不得散布罷免民調 823投票日禁助選宣傳

中央社／ 台北13日電
7位國民黨立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會今天說，依法從今天0時起至23日下午4時投票截止，禁止發布、評論罷免民調。示意圖／聯合報系資料照

7位國民黨立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會今天說，依法從今天0時起至23日下午4時投票截止，禁止發布、評論罷免民調。罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳或各式競助選活動。

中選會說，至於公投民調雖然沒有類似的禁制限制，但投票日當天仍不得藉公投民調挾帶罷免宣傳活動。

國民黨立委羅明才江啟臣楊瓊瓔顏寬恒林思銘馬文君游顥罷免案將在8月23日投開票，同一天還有全國性的核三重啟公投。

中選會今天說，針對民調部分，公職選罷法與公投法對民調規定不同。根據公職選罷法第53條規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀的資料。

中選會說，也就是說，依法從今天0時起至8月23日下午4時投票截止時，政黨及任何人依法都不能有發布、轉載或評論民調。罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳或各式競助選活動。

中選會指出，違者依公職選罷法規定，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若是政黨、罷免案領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反規定，則加重處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。

針對公投民調部分，中選會表示，公投法對於公投民調雖然沒有類似公職選罷法的明確規制與限制，但公投與罷免一起辦理時，投票日當天仍不得藉公投民調挾帶罷免宣傳活動。

此外，中選會先前也透過社群網站臉書（Facebook）指出，8月23日投票禁止穿戴或攜帶任何與公投有關的文字、符號、圖像，像是貼紙、服飾、配件等；也禁止喧嚷、干擾他人投票；禁止勸誘他人投票或不投票。若違規最重可處2年以下有期徒刑、拘役，或科20萬元以下罰金。

中選會說，8月23日若有檢舉案件，選務機關會依法定程序調查處理。

游顥 罷免 國民黨 馬文君 顏寬恒 楊瓊瓔 江啟臣 羅明才 林思銘

