8月13日起不得散布罷免民調 823投票日禁助選宣傳

7位國民黨立委罷免案與核三重啟公投將在8月23日投開票，中選會今天說，依法從今天0時起至23日下午4時投票截止，禁止發布、評論罷免民調。罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳或各式競助選活動。

中選會說，至於公投民調雖然沒有類似的禁制限制，但投票日當天仍不得藉公投民調挾帶罷免宣傳活動。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案將在8月23日投開票，同一天還有全國性的核三重啟公投。

中選會今天說，針對民調部分，公職選罷法與公投法對民調規定不同。根據公職選罷法第53條規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀的資料。

中選會說，也就是說，依法從今天0時起至8月23日下午4時投票截止時，政黨及任何人依法都不能有發布、轉載或評論民調。罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳或各式競助選活動。

中選會指出，違者依公職選罷法規定，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若是政黨、罷免案領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反規定，則加重處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。

針對公投民調部分，中選會表示，公投法對於公投民調雖然沒有類似公職選罷法的明確規制與限制，但公投與罷免一起辦理時，投票日當天仍不得藉公投民調挾帶罷免宣傳活動。

此外，中選會先前也透過社群網站臉書（Facebook）指出，8月23日投票禁止穿戴或攜帶任何與公投有關的文字、符號、圖像，像是貼紙、服飾、配件等；也禁止喧嚷、干擾他人投票；禁止勸誘他人投票或不投票。若違規最重可處2年以下有期徒刑、拘役，或科20萬元以下罰金。

中選會說，8月23日若有檢舉案件，選務機關會依法定程序調查處理。

