聽新聞
0:00 / 0:00
江啟臣火鳳凰後援會成立 他猛批大罷免非憲法權利
罷免投票日接近，立法院副院長江啟臣火鳳凰後援會今晚成立，台中市義消第一大隊和第二大隊人員到場，民眾黨台中市議員陳清龍率眾到場力挺，江啟臣請大家823用票，告訴政府人民聲音，讓台灣有史以來的大罷免，被人民投票反對掉。
台中市觀旅局前局長林筱淇今晚助講表示，大罷免讓台灣族群被撕裂，很不應該，江啟臣副院長為義消爭取權益福利，大家要保住他，繼續在立法院為大家服務，她也說明為何要同意核三延役的公投票。
江啟臣到場時受到熱情歡迎，他說大罷免不是憲法賦予的權利，有罷免，但民主政治沒有這樣的大罷免，他說726的罷免投票案，人民已發出怒吼和怨氣，國際輿論也檢討，他說823更重要，讓大罷免不通過，台灣民主再出發。
江啟臣說，823的罷免投票，大家站出來是為了自己而投，讓政府聽到人民聲音，826的勝利，才是台灣民主的勝利。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言