江啟臣火鳳凰後援會成立 他猛批大罷免非憲法權利

罷免投票日接近，立法院副院長江啟臣火鳳凰後援會今晚成立，台中市義消第一大隊和第二大隊人員到場，民眾黨台中市議員陳清龍率眾到場力挺，江啟臣請大家823用票，告訴政府人民聲音，讓台灣有史以來的大罷免，被人民投票反對掉。

台中市觀旅局前局長林筱淇今晚助講表示，大罷免讓台灣族群被撕裂，很不應該，江啟臣副院長為義消爭取權益福利，大家要保住他，繼續在立法院為大家服務，她也說明為何要同意核三延役的公投票。

江啟臣到場時受到熱情歡迎，他說大罷免不是憲法賦予的權利，有罷免，但民主政治沒有這樣的大罷免，他說726的罷免投票案，人民已發出怒吼和怨氣，國際輿論也檢討，他說823更重要，讓大罷免不通過，台灣民主再出發。

江啟臣說，823的罷免投票，大家站出來是為了自己而投，讓政府聽到人民聲音，826的勝利，才是台灣民主的勝利。 江啟臣火鳳凰後援會今晚成立，台中市觀旅局前局長林筱淇助講。記者游振昇／攝影 江啟臣火鳳凰後援會今晚在豐原區成立，多位義消到場力挺。記者游振昇／攝影 江啟臣火鳳凰後援會今晚成立，他到現場受到熱情歡迎。記者游振昇／攝影

商品推薦