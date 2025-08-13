徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉
楊柳颱風今天傍晚快閃出海，南投立委馬文君反罷免宣講晚會照樣登場，黨內立委徐巧芯仍到南投為馬站台。她砲轟賴清德總統，關稅不行、關人很會；清德不行、清算很會；選票沒有、傳票很多，還狠嗆「關稅高於賴清德的民調，丟臉。」
馬文君在國姓楞嚴宮「惡罷退散平安大會」，除了徐巧芯，立委羅智強、民眾黨前立委蔡壁如等到場站台，縣長許淑華為因應颱風坐鎮災變中心未能到場，但與無黨籍立委高金素梅同樣錄影片聲援，同聲呼籲支持馬文君，823投不同意罷免。
徐巧芯一上台就率眾連聲高呼「大惡罷，大失敗」，她表示，她初入立法院到國防外交委員會，「馬姐」總是不吝分享帶著她，加上又都是「鏡檢」鏡周刊狙擊過的對象，平常就她們兩人在國防外交委員會內相依為命，所以感情很好。
之後她話鋒一轉，連番砲轟賴清德總統，痛批賴清德上任一年多，除了大罷免外，沒有任何作為，尤其726惡罷失敗後，該回歸兩件最重要的事就是「救災」及「關稅」，只想著鬥爭，讓人看見選不贏就要翻桌，以及司法不公。
許巧芯狠酸，賴清德執政「關稅不行、關人很會」，一大堆抓德抓，羈押的羈押；「清德不行、清算很會」光是公車廣告掛不同意罷免，都要發公文清算羅智強；「選票沒有、傳票很多」，到處把人拉去檢察官那，一個一個拉去問。
她也怒嗆，賴清德現在的民調只有28%，而台美現在談出來的關稅樓地板是20%，還要疊加原本的稅率，結果「我們現在的關稅，還高於賴清德的民調，丟不丟臉。」而這就是他硬要搞大惡罷所嘗到的苦果，接下來823也要繼續讓大罷免大烙賽。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言