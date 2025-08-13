823大罷免火力全開 罷團批亂刪總預算…顏寬恒回擊：子虛烏有
第二波立委罷免8月23日投票，台中市第二選區立委顏寬恒罷免案公辦電視說明會今晚登場。罷團「中二解顏」領銜人黃香蘭質疑，顏寬恒亂刪總預算，影響國家安全與民生福祉；顏寬恒回擊，罷團指控子虛烏有。顯然罷團搞不清楚凍刪名目，也沒在關注立院最新狀況。
黃香蘭質疑，顏寬恒與賴清德總統及民進黨政治糾葛，我們沒有興趣，顏寬恒在立法院審查總預算時，對國防、教育、文化、農業乃至長照等重要預算進行大規模、非理性的刪減與凍結，不僅傷害農民、影響學童教育機會，更削減了台灣的國防力量，嚴重影響國家安全，顯示顏完全不適任。
顏寬恒說，罷團說他亂刪總預算？是子虛烏有。罷免方所稱的「刪除預算」絕大多數是「凍結預算」，這是立法委員監督行政部門的合法權力與重要工具。針對各項預算，顏寬恒逐一說明，國防預算刪減數額史上最低，租屋補貼、老農津貼等也是一毛未刪。財劃法修正後，福利政策一樣都不會少，顯然罷團搞不清楚凍刪名目，也沒在關注立院最新狀況。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
