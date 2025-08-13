快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！15縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

823大罷免火力全開 罷團批亂刪總預算…顏寬恒回擊：子虛烏有

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市第二選區國民黨立委顏寬恒。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區國民黨立委顏寬恒。記者趙容萱／攝影

第二波立委罷免8月23日投票，台中市第二選區立委顏寬恒罷免案公辦電視說明會今晚登場。罷團「中二解顏」領銜人黃香蘭質疑，顏寬恒亂刪總預算，影響國家安全與民生福祉；顏寬恒回擊，罷團指控子虛烏有。顯然罷團搞不清楚凍刪名目，也沒在關注立院最新狀況。

黃香蘭質疑，顏寬恒與賴清德總統及民進黨政治糾葛，我們沒有興趣，顏寬恒在立法院審查總預算時，對國防、教育、文化、農業乃至長照等重要預算進行大規模、非理性的刪減與凍結，不僅傷害農民、影響學童教育機會，更削減了台灣的國防力量，嚴重影響國家安全，顯示顏完全不適任。

顏寬恒說，罷團說他亂刪總預算？是子虛烏有。罷免方所稱的「刪除預算」絕大多數是「凍結預算」，這是立法委員監督行政部門的合法權力與重要工具。針對各項預算，顏寬恒逐一說明，國防預算刪減數額史上最低，租屋補貼、老農津貼等也是一毛未刪。財劃法修正後，福利政策一樣都不會少，顯然罷團搞不清楚凍刪名目，也沒在關注立院最新狀況。

罷團「中二解顏」領銜人黃香蘭。記者趙容萱／攝影
罷團「中二解顏」領銜人黃香蘭。記者趙容萱／攝影

罷免 顏寬恒 民進黨 國防預算

延伸閱讀

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

影／為藍委顏寬恒反罷免 韓國瑜再出金句：沒選票什麼派系也沒用

中二罷免總部開張端出水餃酸「比顏寬恒有料」 顏辦回擊了

超級母雞來了！蔣萬安助攻盧秀燕反惡罷 今南下台中守住3藍委

相關新聞

徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉

楊柳颱風今天傍晚快閃出海，南投立委馬文君反罷免宣講晚會照樣登場，黨內立委徐巧芯仍到南投為馬站台。她砲轟賴清德總統，關稅不...

823大罷免火力全開 罷團批亂刪總預算…顏寬恒回擊：子虛烏有

第二波立委罷免8月23日投票，台中市第二選區立委顏寬恒罷免案公辦電視說明會今晚登場。罷團「中二解顏」領銜人黃香蘭質疑，顏...

「惡罷」重創身心游顥血尿掛急診 羅智強憂社會仇恨難癒合

國民黨立委游顥因長期奔波反罷免、颱風前後勘災，今天凌晨過度勞累血尿送醫；立委羅智強除聲援外，更批評「惡罷」充滿仇恨，讓在...

823前哨戰…罷團再批藍委推中配6改4 楊瓊瓔回擊無中生有

823第二波大罷免投票剩一周多，台中市今天舉辦電視說明會，第二場是第三選區楊瓊瓔。罷團領銜人批評，楊問政品質低落，更配合...

朱立倫籲全黨823前團結反惡罷 喊話：此刻沒空間再造成內部問題

第二波大罷免8月23日投票，傳出台中市長盧秀燕擬不參選國民黨主席。現任黨主席朱立倫今重申，這時候沒有任何空間再造成自己內...

缺席罷免公辦說明會…羅明才稱行程衝突 隨立院考察爭取安坑運動中心

今舉行的羅明才罷免案公辦電視說明會，新北市立委羅明才未現身，引發罷團批評。羅明才表示，當日上午需隨立法院財委會赴新北進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。