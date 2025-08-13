「惡罷」重創身心游顥血尿掛急診 羅智強憂社會仇恨難癒合

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委游顥今天凌晨因血尿急診就醫，並表示團隊將投入南投防颱，今天暫停所有反罷免活動。圖／取自游顥臉書
立委游顥今天凌晨因血尿急診就醫，並表示團隊將投入南投防颱，今天暫停所有反罷免活動。圖／取自游顥臉書

國民黨立委游顥因長期奔波反罷免、颱風前後勘災，今天凌晨過度勞累血尿送醫；立委羅智強除聲援外，更批評「惡罷」充滿仇恨，讓在野立委身心俱疲，並撕裂台灣社會，憂心傷口難以癒合。

羅智強指出，這場「惡罷」毫無正當性、充滿仇恨，在野立委一年來被迫投入大量心力應對，許多人身心俱疲，甚至因此病倒。

他透露，自己的團隊長期奔波，有成員多次病倒，自己也在國會問政、地方服務與拜票行程間連軸轉，免疫力下降、聲音沙啞、眼睛感染腫脹半月，直到投票結束才動手術治療。

他批評，這段時間南投豪雨，游顥不僅要反罷免，還得在風雨中勘災、協助民眾處理災情，最終因疲勞過度病倒，但仍掛念颱風來襲，交代團隊全力協助防災。

羅智強指控，民進黨團總召柯建銘推動「大罷免大成功」的口號，如同病毒滲入社會，導致在野立委被視為「公敵」，並遭遇謾罵、威脅。他透露，自己曾被辱罵為「賣國賊」、要求「滾回中國」，甚至有人揚言槍決。出席公祭時，也有家屬對他比倒讚、嗆聲。

他說，支持者與店家也遭網路霸凌與出征；有一名72歲父親因反對罷免，竟被女兒毆打三拳，家庭因此破裂；甚至連他的母親也被造謠成台中市長盧秀燕勘災時的「擺拍演員」。

羅智強強調，游顥病倒之際，大家應為他加油，祝福早日康復。他更憂心罷免行動在台灣社會劃下的裂痕，「社會被仇恨撕裂，要癒合不是容易的事，需要我們一起努力」。他最後呼籲總統賴清德「以人民為念」，停止在同胞之間尋找敵人，不要再製造仇恨與對立。

