不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡
726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，究竟藍營能否複製726戰果再度7仙過海，或是綠營能扳回一成翻轉立院版圖？重啟核三公投部分，通過與否攸關能源政策方向與國家安全。《聯合新聞網》為您帶來最新開票進度，一看823罷免與重啟核三公投結果。
更新時間／16:26
罷免部分，目前7個選區的藍委，不同意票皆暫時領先同意票，其中羅明才不同意票數領先逾1萬票，顏寬恒也領先逾9千票。
公投部分，則由同意票暫時領先不同意票，比例更十分懸殊，目前同意票數占比逾7成。
