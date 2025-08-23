快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
投票示意圖。路透社
投票示意圖。路透社

開票直播

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，究竟藍營能否複製726戰果再度7仙過海，或是綠營能扳回一成翻轉立院版圖？重啟核三公投部分，通過與否攸關能源政策方向與國家安全。《聯合新聞網》為您帶來最新開票進度，一看823罷免與重啟核三公投結果。

更新時間／16:26

罷免部分，目前7個選區的藍委，不同意票皆暫時領先同意票，其中羅明才不同意票數領先逾1萬票，顏寬恒也領先逾9千票。

公投部分，則由同意票暫時領先不同意票，比例更十分懸殊，目前同意票數占比逾7成。

罷免 公投 核三

相關新聞

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，究竟藍營能否複製726戰果再度7仙過海，或是綠營...

罷免即時開票／823罷免投票 中三選區楊瓊瓔不同意罷免票破萬持續領先

大罷免第二波投票落幕，各投票所開票，台中這次有3名藍委遭罷，第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔與第八選區江啟臣，都位於原台中...

台中罷免、公投上午投票率破3成 地方人士：罷免帶動公投投票

今核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台中有3名藍委遭罷，分別是第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣。地方人士估...

罷免案 中二選區投票踴躍 推估總投票率上看6成

第二波7藍委罷免案及核三延役公投案今投票，其中中二選區今天上午因天氣晴朗，各投開票所投票情況踴躍，包括烏日、沙鹿、大肚等...

中八立委選區罷免案和公投案投票率低 豐原到中午約三成

台中市立委第八選區罷免案今天投票，被提罷免是國民黨立法院副院長江啟臣，豐原區豐村國小投開票所早上有人潮，但各投開票所平均...

台中天氣好！中二藍委顏寬恒投票：心情跟今天的天氣一樣好

今天是罷免投票日，台中市第二選區藍委顏寬恒說，心情和今天的天氣一樣好，昨晚掃街到9時，把要跟人民報告的部分都說明清楚，很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。