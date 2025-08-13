快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

立委林思銘罷免案 綠站路口、藍掃街各爭取支持

中央社／ 新竹縣13日電

國民黨竹縣立委林思銘罷免案8月23日投票，民進黨立委陳秀寳、竹縣議員歐陽霆等人今天站路口，以快閃街講助攻罷免行動；林思銘說，持續掃街反罷，盼民眾守護監督的力量。

陳秀寳與民進黨新竹縣議員歐陽霆、竹北市民代表邵啟月、曾玉菱等人，今天在路口手舉「罷免投同意、反共更有力」看板，在竹北和竹東快閃街講，號召民眾展現公民監督意志，同意罷免林思銘、下架不適任立委。

民進黨新竹縣黨部透過文字表示，全面支援罷團，在最後關鍵時間將協助打電話及發簡訊催票，同時竹縣黨公職議員及代表配合展開陸戰，並陪同罷團站路口，盼民眾投下同意罷免票。

林思銘接受中央社記者訪問表示，他在國會專業問政，且積極爭取地方建設，持續對新竹貢獻，如今卻遭不實抹黑與政治鬥爭，需要民眾共同站出來守護，不能讓民主淪為政黨清算的工具。

林思銘指出，近日也持續展開掃街與說明會等活動，盼讓民眾正視罷免背後真實動機，而罷免是政治操作、勞民傷財也內耗社會，將持續走上街頭籲民眾投不同意票，盼民眾共同守護監督力量，拒絕惡罷。

罷免

延伸閱讀

823決戰在即 竹縣立委林思銘掃街籲鄉親守護正直民意代表

立委林思銘罷免案拚場 藍白綠市場拜票爭取認同

竹縣反罷藍白合 林思銘偕李明璇、李國璋掃街拚823投票率

立委申報財務曝光！林思銘負債6千萬最高 他「無債一身輕」估身家上億

相關新聞

823前哨戰…罷團再批藍委推中配6改4 楊瓊瓔回擊無中生有

823第二波大罷免投票剩一周多，台中市今天舉辦電視說明會，第二場是第三選區楊瓊瓔。罷團領銜人批評，楊問政品質低落，更配合...

朱立倫籲全黨823前團結反惡罷 喊話：此刻沒空間再造成內部問題

第二波大罷免8月23日投票，傳出台中市長盧秀燕擬不參選國民黨主席。現任黨主席朱立倫今重申，這時候沒有任何空間再造成自己內...

缺席罷免公辦說明會…羅明才稱行程衝突 隨立院考察爭取安坑運動中心

今舉行的羅明才罷免案公辦電視說明會，新北市立委羅明才未現身，引發罷團批評。羅明才表示，當日上午需隨立法院財委會赴新北進行...

罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

新北市立委羅明才罷免案，今舉行公辦電視罷免說明會，但羅明才未出席，主持人唱名三次後宣布棄權。罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏...

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部日前開幕，衛福部政務次長林靜儀現身力挺。立委邱鎮軍今於行政院會質疑政務官應是救災...

影／大罷免嚴重撕裂台灣社會 桃園副市長蘇俊賓：沒有人是贏家

桃園市副市長蘇俊賓在離開政壇7年後接受市長張善政邀請進入市府，蘇俊賓以自己是在政壇上「已經死過一次的人」，回來就是要做出一些成績。《桃園電子報》專訪蘇俊賓，他暢談了對大罷免結果的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。