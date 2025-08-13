立委林思銘罷免案 綠站路口、藍掃街各爭取支持

國民黨竹縣立委林思銘罷免案8月23日投票，民進黨立委陳秀寳、竹縣議員歐陽霆等人今天站路口，以快閃街講助攻罷免行動；林思銘說，持續掃街反罷，盼民眾守護監督的力量。

陳秀寳與民進黨新竹縣議員歐陽霆、竹北市民代表邵啟月、曾玉菱等人，今天在路口手舉「罷免投同意、反共更有力」看板，在竹北和竹東快閃街講，號召民眾展現公民監督意志，同意罷免林思銘、下架不適任立委。

民進黨新竹縣黨部透過文字表示，全面支援罷團，在最後關鍵時間將協助打電話及發簡訊催票，同時竹縣黨公職議員及代表配合展開陸戰，並陪同罷團站路口，盼民眾投下同意罷免票。

林思銘接受中央社記者訪問表示，他在國會專業問政，且積極爭取地方建設，持續對新竹貢獻，如今卻遭不實抹黑與政治鬥爭，需要民眾共同站出來守護，不能讓民主淪為政黨清算的工具。

林思銘指出，近日也持續展開掃街與說明會等活動，盼讓民眾正視罷免背後真實動機，而罷免是政治操作、勞民傷財也內耗社會，將持續走上街頭籲民眾投不同意票，盼民眾共同守護監督力量，拒絕惡罷。

