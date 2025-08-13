快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

823前哨戰…罷團再批藍委推中配6改4 楊瓊瓔回擊無中生有

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
「希望無瓊」領銜人紀崑江（圖）批評，楊瓊瓔問政品質低落，更配合國民黨推動中配6改4等親中法案，掏空台灣、危害國安。圖／擷取自台中市選舉委員會直播頻道
823第二波大罷免投票剩一周多，台中市今天舉辦電視說明會，第二場是第三選區楊瓊瓔。罷團領銜人批評，楊問政品質低落，更配合國民黨推動多項親中法案；楊瓊瓔回擊，大罷免是為罷而罷，憑空捏造理由，比如指責參與中配6改4，但她根本沒有參與提案與連署。

罷免楊瓊瓔「希望無瓊」領銜人紀崑江表示，罷免非為政黨為個人利益，也不是為了報復選舉結果，而是深愛這塊土地，要守護民主與公共利益；楊瓊瓔在立法院的表現無法代表選區選民，罷免理由並非空泛抹黑，而是基於長期的觀察與政策分析。

紀崑江說，楊瓊瓔問政品質不專業，曾經把美國的「州」與「市」搞混，說「中火燒太旺才沒下雨」等等，暴露出對公共政策的理解極為粗淺；此外，楊沒有主見，淪為國民黨的黨意立委，配合推動國會擴權、憲訴法修法等為憲法案，更刪凍大量預算，毫不在意人民福祉。

紀崑江強調，最令人擔憂的是楊瓊瓔推動一系列攸關國安的親中法案，包含離島建設條例、兩岸人民關係條例、國家安全戰略法、中配6年改4年等等，掏空台灣、危害國安，應該清楚說明，但楊卻選擇逃避，反而用烏賊戰、陰謀論抹黑這場由基層發起的罷免。

楊瓊瓔表示，這是一場由民進黨發動的大惡罷，民進黨立院黨團總召柯建銘早就承認，1年前就發動；罷團的領頭羊們，聯電創辦人曹興誠、網紅八炯，不是說823要回歸藍綠對決，就是用納粹手法宣傳，毫無理念、撕裂社會，完全是為罷而罷。

楊瓊瓔說，罷團批評她問政不專業，是刻意忽略她一直以來的努力，用偏狹的視角抹煞；她是口袋國會優秀立委評鑑、記者聯誼協會優秀立委第五名，每次會期提案、質詢次數都名列前茅，全力監督關稅、勞權、能源政策、打詐、反虐童等議題。

楊瓊瓔強調，罷方不斷攻擊中配6改4，但她既無參與提案與連署，該法案更是連立法院委員會、院會審查與朝野協商等程序都未進入，說她「支持修法」，完全是顛倒黑白、無中生有；這已不是理性討論，只是因為立場不一樣，就被抹成中共同路人。

楊瓊瓔表示，現在最重要的是團結合作面對國際情勢，她每天走動基層，看到產業戰戰兢兢，甚至喊出「身處40年來關鍵時刻」，這句話讓她心在淌血；政府面對20+N%的關稅，要更有能量與專業與世界談判，此外立院已通過普發現金1萬元，總統也公布，就應該趕快研擬發放方式。

國民黨台中第三選區立委楊瓊瓔表示，她沒有參與中配6改4法案的提案與連署，該法案更未進入委員會等階段，霸團攻擊她支持親中法案，根本是無中生有。圖／擷取自台中市選舉委員會直播頻道
楊瓊瓔表示，當前最重要任務是團結一致面對國際情勢，盼政府用專業態度面對關稅問題，也盡快規畫普發現金1萬元。記者陳敬丰／攝影
