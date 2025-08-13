朱立倫籲全黨823前團結反惡罷 喊話：此刻沒空間再造成內部問題

第二波大罷免8月23日投票，傳出台中市長盧秀燕擬不參選國民黨主席。現任黨主席朱立倫今重申，這時候沒有任何空間再造成自己內部問題。8月23日前，全黨最重要的政治任務就是團結一致反惡罷，一定要讓大罷免大失敗。

朱立倫今在中常會發表談話，823大罷免第二回合，仍有七席國民黨立委在奮戰，大家要全力以赴、力拚到底，一席都不能少。賴清德總統完全不管關稅、災損，還在搞大罷免，「民進黨說要拚到底，我們一定不能大意」。

他呼籲所有同志一心，務必催出所有選票，這時候沒有任何空間再造成自己內部問題。8月23日前，全黨最重要的政治任務就是團結一致反惡罷，一定要讓大罷免大失敗。

傳出朱立倫交棒意志極為堅決，是因726完封大罷免後沒有一點掌聲感到心灰意冷，國民黨發言人楊智伃會後受訪時重申，期待順利交棒、放心交棒一直是朱立倫的態度，盼黨內同志一起承擔黨務責任。朱立倫的付出承擔，大家都看在眼裡，大家應該團結一致，不是再把砲口對內，幫助黨籍立委度過大罷免難關。

此外，「挺盧派」國民黨前秘書長李乾龍今在廣播專訪時，建議盧秀燕若任黨主席，可在北、中、南廣設副主席，可兼顧市政與黨務工作。國民黨發言人鄧凱勛說，黨務承擔是每位黨員的共同責任，不需要多增加職務或有什麼歷練才來承擔，相信柴米油鹽的辛苦李乾龍也了解，希望在黨艱困時期所有黨員團結一致。

