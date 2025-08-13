缺席罷免公辦說明會…羅明才稱行程衝突 隨立院考察爭取安坑運動中心

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委羅明才（右二）今未出席公辦電視罷免說明會，羅明才表示，當日上午需隨立法院財委會赴新北進行考察行程，實地了解國民運動中心的規劃與需求，並在會勘中向中央及市府爭取加速興建安坑綜合運動中心，因此未能出席。記者張策／攝影
今舉行的羅明才罷免案公辦電視說明會，新北市立委羅明才未現身，引發罷團批評。羅明才表示，當日上午需隨立法院財委會赴新北進行考察行程，實地了解國民運動中心的規劃與需求，並在會勘中向中央及市府爭取加速興建安坑綜合運動中心，因此未能出席。

羅明才說，安坑捷運已通車，未來人口將持續增加，運動設施需求迫切。此次爭取的安坑綜合運動中心規劃用地面積5000坪以上、樓地板面積約15000坪，將包括25米與15米溫水游泳池、冷水池、蒸氣室、烤箱、水柱沖擊區、兒童訓練池等完善水域設施，另有健身房、AI科技運動設備、瑜珈及舞蹈教室、羽球場、籃球場與桌球訓練場，室外規畫8面槌球場，並結合商品與休閒服務。

他指出，國有財產署已承諾回去盤點國有地可行性，新北市體育局也會規畫尋找重劃區地塊，體育署則表態全力支持，安坑15萬居民長期期盼的運動中心正式跨出第一步。

