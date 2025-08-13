快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

罷團指缺席說明會漠視選民 羅明才：為爭取建設

中央社／ 新北13日電

新北市選委會今天公辦電視罷免說明會，罷免國民黨立委羅明才案領銜人吳柏瑋說，羅明才缺席，漠視選民聲音；羅明才說，考察行程重要，爭取在安坑設新店區第2座運動中心。

羅明才（新北市第11選舉區選出）罷免案將於23日投開票，今天上午由新北市選舉委員會舉行公辦電視罷免說明會。吳柏瑋表示，羅明才的父親羅福助因經濟犯罪，2012年潛逃出境，羅明才多年稱聯絡不上，但外界都知道其父化名與羅明才哥哥在中國成立公司。

吳柏瑋說，羅明才身為立委，卻未勸說父親回台接受司法制裁，並質疑羅明才推動兩岸和平協議的動機與立場。

吳柏瑋以西藏1951年與中國簽署和平協議為例，保證西藏「60年不變」，之後卻遭中國大規模血腥鎮壓。吳柏瑋向羅明才提問：「你在立法院推動兩岸和平協議時，有沒有把人民放在第一位？」

吳柏瑋也列出，大香山招待所是違法開發而來，要求羅明才還地於國家。另外，這次3萬6000多位選民連署想罷免羅明才，羅明才不但沒深刻反省，反而推說為藍綠惡鬥，「作為公僕，了解人民心聲、跟人民對等溝通，才是正途」。

吳柏瑋說，羅明才未在答辯書回應罷免理由，如今缺席說明會，代表羅明才沒有把人民的心聲放在心中。

立法院財政委員會今天上午考察新北市新店區地方建設及預算執行情形，由羅明才帶隊現勘新北市新店國民運動中心，並和行政院主計總處、審計部、財政部國有財產署、新北市政府體育局等中央及地方官員進行綜合座談會。

羅明才向中央社記者表示，今天沒有出席罷免案說明會，主要是這個考察行程很重要，包括中央及地方官員都出席，希望爭取在安坑地區設置新店區第2座運動中心，這是安坑地區民眾多年來引頸企盼的建設。

他表示，今天除了現勘運動中心並進行中央與地方官員、里長座談會，機會難得且很有意義，畢竟安坑居民已達10多萬人，確實需要1座運動中心，若能順利爭取，這將是嘉惠地方一輩子的事情。

羅明才也以訊息說明，今天國有財產署表示回去整理國有地可行資料、新北市體育局立刻規劃尋找重劃D地塊、H、I地塊，體育署也允全力支持，安坑居民長期企盼的運動中心，正式跨出第一步。

罷免 羅明才

延伸閱讀

罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

老柯助理：羅明才若挺過罷免 傳成立法院副院長熱門人選

相關新聞

不參加罷免電視說明會 江啟臣：不忘初衷 做該做的事

第二波罷免7藍委案將於23日投票，其中以台中市第8選區立委江啟臣「公辦電視罷免說明會」今上午10時登場。江啟臣一早透過臉...

江啟臣今臨時決定缺席電視說明會 罷團嗆：不願了解不支持你的原因

台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦，立法院副院長江啟臣臨時決定不參加，他說面對這場沒有...

反罷免操到傷身！游顥凌晨血尿就醫 喊停掃街全力防颱

823第二波立委罷免案進入最後倒數，南投縣立委游顥近日馬不停蹄展開反罷免行動，不僅有黨內縣市長、立委、民代助講，還透過車...

罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

新北市立委羅明才罷免案，今舉行公辦電視罷免說明會，但羅明才未出席，主持人唱名三次後宣布棄權。罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏...

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部日前開幕，衛福部政務次長林靜儀現身力挺。立委邱鎮軍今於行政院會質疑政務官應是救災...

影／大罷免嚴重撕裂台灣社會 桃園副市長蘇俊賓：沒有人是贏家

桃園市副市長蘇俊賓在離開政壇7年後接受市長張善政邀請進入市府，蘇俊賓以自己是在政壇上「已經死過一次的人」，回來就是要做出一些成績。《桃園電子報》專訪蘇俊賓，他暢談了對大罷免結果的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。