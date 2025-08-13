罷團指缺席說明會漠視選民 羅明才：為爭取建設

新北市選委會今天公辦電視罷免說明會，罷免國民黨立委羅明才案領銜人吳柏瑋說，羅明才缺席，漠視選民聲音；羅明才說，考察行程重要，爭取在安坑設新店區第2座運動中心。

羅明才（新北市第11選舉區選出）罷免案將於23日投開票，今天上午由新北市選舉委員會舉行公辦電視罷免說明會。吳柏瑋表示，羅明才的父親羅福助因經濟犯罪，2012年潛逃出境，羅明才多年稱聯絡不上，但外界都知道其父化名與羅明才哥哥在中國成立公司。

吳柏瑋說，羅明才身為立委，卻未勸說父親回台接受司法制裁，並質疑羅明才推動兩岸和平協議的動機與立場。

吳柏瑋以西藏1951年與中國簽署和平協議為例，保證西藏「60年不變」，之後卻遭中國大規模血腥鎮壓。吳柏瑋向羅明才提問：「你在立法院推動兩岸和平協議時，有沒有把人民放在第一位？」

吳柏瑋也列出，大香山招待所是違法開發而來，要求羅明才還地於國家。另外，這次3萬6000多位選民連署想罷免羅明才，羅明才不但沒深刻反省，反而推說為藍綠惡鬥，「作為公僕，了解人民心聲、跟人民對等溝通，才是正途」。

吳柏瑋說，羅明才未在答辯書回應罷免理由，如今缺席說明會，代表羅明才沒有把人民的心聲放在心中。

立法院財政委員會今天上午考察新北市新店區地方建設及預算執行情形，由羅明才帶隊現勘新北市新店國民運動中心，並和行政院主計總處、審計部、財政部國有財產署、新北市政府體育局等中央及地方官員進行綜合座談會。

羅明才向中央社記者表示，今天沒有出席罷免案說明會，主要是這個考察行程很重要，包括中央及地方官員都出席，希望爭取在安坑地區設置新店區第2座運動中心，這是安坑地區民眾多年來引頸企盼的建設。

他表示，今天除了現勘運動中心並進行中央與地方官員、里長座談會，機會難得且很有意義，畢竟安坑居民已達10多萬人，確實需要1座運動中心，若能順利爭取，這將是嘉惠地方一輩子的事情。

羅明才也以訊息說明，今天國有財產署表示回去整理國有地可行資料、新北市體育局立刻規劃尋找重劃D地塊、H、I地塊，體育署也允全力支持，安坑居民長期企盼的運動中心，正式跨出第一步。

