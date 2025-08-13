罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

新北市立委羅明才罷免案，今舉行公辦電視罷免說明會，但羅明才未出席，主持人唱名三次後宣布棄權。罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋全程發言，針對羅明才的家族背景、兩岸立場與地方爭議多項質疑，並批評羅未正面回應罷免理由、漠視選民意見。

記者詢問羅明才未出席公辦電視罷免說明會的原因，但尚未獲得回應。

吳柏瑋指出，羅明才父親羅福助2012年潛逃中國，羅明才多年聲稱「不知道、聯絡不到」，但外界皆知其父在中國化名生活，且與羅明才兄長共同成立公司。他批評，羅身為立委卻包庇經濟犯罪者，未勸說父親返台接受司法制裁，並質疑羅推動兩岸和平協議的動機與立場。

他也批評，羅明才曾在立法院質詢時曾引用中國「反分裂國家法」，並於烏克蘭戰爭期間以和平協議威嚇台灣人民，卻未公開批評破壞台海和平的中共；更以西藏1951年與中國簽署和平協議後遭血腥鎮壓為例，警告和平協議可能帶來的風險。他質問：「你在推動兩岸和平協議時，有沒有把人民放在第一位？」

吳柏瑋也指出羅明才違反水土保持規定占用國有土地經營招待所、面對罷免不反省，並指其答辯書僅列政績，忽視人民不滿，甚至曾稱選民為「惡奴」。「你的俸祿都是人民給的，作為公僕應了解人民心聲。」

針對羅明才缺席，他表示：「擔任32年立委卻不出席說明會，代表你沒有把人民心聲放在首位。新店人要永遠生活在黑道支配的恐懼之下嗎？這樣的委員可以待在立法院嗎？」他強調，本次有3萬6千多人連署提議罷免，足見選區內有相當比例民眾對羅表達不滿。

羅明才方面未出席說明會回應相關指控。依中選會公告，罷免投票將於8月23日舉行，結果將決定羅是否繼續留任立委。

