快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋針對羅明才的家族背景、兩岸立場與地方爭議多項質疑，並批評羅未正面回應罷免理由、漠視選民意見。記者張策／翻攝
罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋針對羅明才的家族背景、兩岸立場與地方爭議多項質疑，並批評羅未正面回應罷免理由、漠視選民意見。記者張策／翻攝

新北市立委羅明才罷免案，今舉行公辦電視罷免說明會，但羅明才未出席，主持人唱名三次後宣布棄權。罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋全程發言，針對羅明才的家族背景、兩岸立場與地方爭議多項質疑，並批評羅未正面回應罷免理由、漠視選民意見。

記者詢問羅明才未出席公辦電視罷免說明會的原因，但尚未獲得回應。

吳柏瑋指出，羅明才父親羅福助2012年潛逃中國，羅明才多年聲稱「不知道、聯絡不到」，但外界皆知其父在中國化名生活，且與羅明才兄長共同成立公司。他批評，羅身為立委卻包庇經濟犯罪者，未勸說父親返台接受司法制裁，並質疑羅推動兩岸和平協議的動機與立場。

他也批評，羅明才曾在立法院質詢時曾引用中國「反分裂國家法」，並於烏克蘭戰爭期間以和平協議威嚇台灣人民，卻未公開批評破壞台海和平的中共；更以西藏1951年與中國簽署和平協議後遭血腥鎮壓為例，警告和平協議可能帶來的風險。他質問：「你在推動兩岸和平協議時，有沒有把人民放在第一位？」

吳柏瑋也指出羅明才違反水土保持規定占用國有土地經營招待所、面對罷免不反省，並指其答辯書僅列政績，忽視人民不滿，甚至曾稱選民為「惡奴」。「你的俸祿都是人民給的，作為公僕應了解人民心聲。」

針對羅明才缺席，他表示：「擔任32年立委卻不出席說明會，代表你沒有把人民心聲放在首位。新店人要永遠生活在黑道支配的恐懼之下嗎？這樣的委員可以待在立法院嗎？」他強調，本次有3萬6千多人連署提議罷免，足見選區內有相當比例民眾對羅表達不滿。

羅明才方面未出席說明會回應相關指控。依中選會公告，罷免投票將於8月23日舉行，結果將決定羅是否繼續留任立委。

罷免 羅明才

延伸閱讀

7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

老柯助理：羅明才若挺過罷免 傳成立法院副院長熱門人選

影／侯友宜、謝國樑陪羅明才到新店掃街 民眾熱情支持

相關新聞

不參加罷免電視說明會 江啟臣：不忘初衷 做該做的事

第二波罷免7藍委案將於23日投票，其中以台中市第8選區立委江啟臣「公辦電視罷免說明會」今上午10時登場。江啟臣一早透過臉...

江啟臣今臨時決定缺席電視說明會 罷團嗆：不願了解不支持你的原因

台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦，立法院副院長江啟臣臨時決定不參加，他說面對這場沒有...

反罷免操到傷身！游顥凌晨血尿就醫 喊停掃街全力防颱

823第二波立委罷免案進入最後倒數，南投縣立委游顥近日馬不停蹄展開反罷免行動，不僅有黨內縣市長、立委、民代助講，還透過車...

罷免案公辦電視說明會羅明才本人未出席 罷團批忽視民意

新北市立委羅明才罷免案，今舉行公辦電視罷免說明會，但羅明才未出席，主持人唱名三次後宣布棄權。罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏...

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部日前開幕，衛福部政務次長林靜儀現身力挺。立委邱鎮軍今於行政院會質疑政務官應是救災...

影／大罷免嚴重撕裂台灣社會 桃園副市長蘇俊賓：沒有人是贏家

桃園市副市長蘇俊賓在離開政壇7年後接受市長張善政邀請進入市府，蘇俊賓以自己是在政壇上「已經死過一次的人」，回來就是要做出一些成績。《桃園電子報》專訪蘇俊賓，他暢談了對大罷免結果的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。