參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部日前開幕，衛福部政務次長林靜儀現身力挺。立委邱鎮軍今於行政院會質疑政務官應是救災重要，怎麼會有時間搞罷免？林靜儀今於立法院受訪表示，她先前提過，工作之外就是公民，與公民團體間互相鼓勵、在情緒上的支援是必要的。

林靜儀於上周六現身會場表示，回來看看在地方努力很久的中二夥伴，中二選區是台灣公民民主運動排名前幾名很不容易、很辛苦；823這場投票，是公民夥伴用時間、精神及汗水為大家爭取到的，「雖然我的身份，不方便多說什麼」，但要向他們表達敬意，大家要記得公民團體努力，不要讓他們覺得孤單，不要讓他們失望。

至於內閣改組聲浪不斷，林靜儀表示，尊重行政院職權，站在行政部門立場就是把工作做好。

