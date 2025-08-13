聽新聞
0:00 / 0:00
參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的
罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部日前開幕，衛福部政務次長林靜儀現身力挺。立委邱鎮軍今於行政院會質疑政務官應是救災重要，怎麼會有時間搞罷免？林靜儀今於立法院受訪表示，她先前提過，工作之外就是公民，與公民團體間互相鼓勵、在情緒上的支援是必要的。
林靜儀於上周六現身會場表示，回來看看在地方努力很久的中二夥伴，中二選區是台灣公民民主運動排名前幾名很不容易、很辛苦；823這場投票，是公民夥伴用時間、精神及汗水為大家爭取到的，「雖然我的身份，不方便多說什麼」，但要向他們表達敬意，大家要記得公民團體努力，不要讓他們覺得孤單，不要讓他們失望。
至於內閣改組聲浪不斷，林靜儀表示，尊重行政院職權，站在行政部門立場就是把工作做好。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言