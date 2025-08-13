影／大罷免嚴重撕裂台灣社會 桃園副市長蘇俊賓：沒有人是贏家

桃園市副市長蘇俊賓在離開政壇7年後接受市長張善政邀請進入市府，蘇俊賓以自己是在政壇上「已經死過一次的人」，回來就是要做出一些成績。《桃園電子報》專訪蘇俊賓，他暢談了對大罷免結果的看法。

《桃園電子報》專訪桃園市副市長蘇俊賓。圖：陳儒賢攝

蘇俊賓在罷免投票結果出爐後，有感而發，在臉書上寫了篇千字文，蘇俊賓說，很多人認為24比0是超乎預期，但對他來講和原本心裡所想的差不多，主要是總統和立委選舉才1年多沒多久，那麼短時間就要以這樣大規模全面來否定一個政黨，在正常民主國家中是從未見過的，把這麼新鮮的民意在這麼短的時間內推翻，那一定是發生了什麼大事情。但是他們對在野黨的指控，基本上與在野黨近幾十年來做的事都差不多，不是一夕間發生了什麼重大事情，想要以此來推翻，本來就不太科學，甚至會引起中間選民一些不同看法，所以這結果是可以理解的。

桃園市6名區域立委挺過罷免。圖：資料照

蘇俊賓表示，當時發長文的想法是，縣市長一任是4年總統立委也是，對政治人物來講4年就是一個很重要的周期，這個民主制度的設計就是讓政治人物在這4年中好好表現後，再爭取下一個4年的任期，這是行之有年的慣例，對人民來講也是利用這制度在這4年中逼政治人物好好做事，來檢視要不要再給你4年，可是現在卻因為大罷免讓4年裡面有1年多的時間，大家沒有把心思放在福國利民上，而是在討論其中一半的人是不是在背叛國家，這類空轉的議題，在這前提下，真正重大的議題不再重大，尤其對台灣來講未來五年、十年該怎麼走，都沒有人在討論，他覺得這是最大的可惜。

蘇俊賓進一步說明，當人們在討論怎麼讓一個家更好的時候，大家彼此會各有想法，大家同在一個屋簷下會檢視彼此的想法哪個更有效，但當有一個人指控對方背叛者時，那路線就變得不重要了，在背叛的大帽子下，即使講的有道理也變得沒道理，因為毒樹自然產生毒果，在這情況下就沒得談，就缺乏辯論來確認誰的路線比較好。

蘇俊賓表示，在台灣每一個人都是生命共同體，有著共同的利益，簡單講就台灣垮掉了，大家都會因此受傷害；台灣繁榮了，大家也會因此受益。這樣共同利益的一群人，解決問題的方法不見得一樣，這是希望台灣好的策略不同，所以對藍綠來講，是策略不同或希望國家好的方式不同的自己人。如果有一方全盤否定對方，號召一群人來仇恨他們，可是被仇恨的一方也有支持者，於是造成雙方互向仇視，讓社會走向兩極化，而這次的兩極化是歷年來最嚴重的，以往政治人物為了偏頗的選舉紅利，去操作這種極端和對立，因為4年選一次，所以一次操作後，會有4年的時間來慢慢消化彌補，讓社會穩定和諧，有人說這是民主的必要之惡。然而，經過這次大罷免後，就不再是4年的時間，一個國家可以經得起這樣不斷的仇恨鬥爭彼此嗎？這是最大的傷害。連帶影響文官體制數據管理的監督也已經看不到了，表現良否根本不重要了，一切政治掛帥，非常可惜。

蘇俊賓表示，大罷免國民黨24比0，大家說國民黨是贏家，其實並沒有，整個社會被摧殘成這樣下，沒有一個政黨是贏家。這些沒被罷免的立委，你說他是贏家，其實也沒有，他本來就當選了，原本可以利用這4年來證明他是個好立委，但是被罷免纏住了，只剩下2年多的時間。更不要講支持罷免的民眾，沒有把他認為「出賣」國家的人罷免掉，心裡更是挫折。

蘇俊賓說，罷免結束後這社會需要修補，手上握有權力的人應該正視這問題，就算是當上總統也只能當8年，8年後留給國家這麼對立的社會，這是從政的初衷嗎？他都很好奇想問總統賴清德真的是這樣想嗎？

蘇俊賓說，現在的社會變成在公園拿個手機拍個風景，都要害怕會不會有人來指控你、懷疑你是誰派來收集國家機密，循著所有中華民國法律程序，不管是哪裡來的人，這些新住民一步一步成為這台灣一份子，突然有一天早上起床後發現自己是被懷疑叛國的一群人，只因為講話帶有中國口音，這是台灣不曾有過的事情，台灣社會原本就是多元，有台灣、客家、四川、湖南或越南口音，他們都是台灣人，過去沒有人會在意，可是現在網路一個疑似有問題的事件上，都會看到「他是不是有大陸口音」的留言，這社會已經變成這樣，大家還沒有危機感嗎？已經埋下仇恨的種子，這是不容易消除的，建立一個仇恨文化的循環只需要3秒鐘、1句話，要化解這心中的仇恨要一個世代。有人說歷史沒有真相就沒有原諒，所以要轉型正義，轉型正義前提是有不正義。此時此刻的不正義卻正在發生，可是很多人的念頭還留在60年前，這不是雙重標準嗎？

蘇俊賓表示，民進黨既使有過半的人支持都沒問題，問題是支持什麼樣的民進黨或是什麼樣主張的民進黨，如果民進黨的主張還是維持基本的路線，如同前總統陳水扁為什麼可以連任？他主張新中間路線，誰都可以合作、誰都可以談，甚至連新黨在政治光譜對立的那一方，他都可以談，他是想盡辦法往中間擠壓，爭取最大多數的認同。也許有人認為是兩顆子彈，蘇俊賓認為這樣的想法太簡化，如果兩顆子彈創造一點選舉翻盤的可能跡象，前提是陳水扁也必須要把基本盤從三成催到四成八，那兩顆子彈的百分之三才有影響力，所以當陳水扁都明白爭取多數選民才是關鍵時，民進黨也因此逐漸成為相對中道的政黨。

蘇俊賓表示，可是今天民進黨的路線，姑且不論陳水扁的貪汙等情事，今天民進黨的路線已經和當時陳水扁、呂秀蓮的包容度不一樣，即便是跟蔡英文時期比，都有點極端化風險，或是台灣人更仇視對方的風險。身為台灣的主流政黨有責任團結國家，純粹以在野黨利害的角度看，如果執政黨團結國家，會壓縮在野黨的空間，他認為，如此在野黨辛苦一點沒關係，至少國家是安全的，可是現在執政黨是逼出另一個極端讓雙方仇視，這是最糟最糟的情況，也是社會最高的風險。

民進黨裡面難道沒有擔心現況的人嗎？蘇俊賓說，陳水扁、呂秀蓮、謝長廷都曾經以隱諱方式提醒民進黨現在的路線不是很適合，但並沒有改變這一群人的極端氣焰。一個國家怎麼會有60%的人支持一個出賣國家的政黨？所以不能把這次罷免投票結果簡化為所謂的親中派獲勝，這次是反極端、反分裂、反仇視或反對立獲勝，藍綠只要一些代表性的人物願意站出來，告訴支持者在一些議題上是可以合作的，就有機會化解，已經有許多國民黨立委都紛紛跳出來呼籲這社會不能再分裂，這是很好的一步。

蘇俊賓說，他是由衷這麼想，從政不就是想讓自己心中的理想一步一步往前走嗎？當然也不是一定要從政，他是曾經在政治上「死」過的人，已經「死」過的人怎麼會怕死呢？其實離開政治也沒那麼可怕，只是換個渠道繼續經營自己的人生，既然有機會回到政治當然要把自己在乎、看到不對的地方講出來，他覺得這是天經地義的。

