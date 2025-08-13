影／罷免說明會領銜人嗆江啟臣：選區建設做不好憑什麼選市長

台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會今天舉行，中8領銜人廖芝晏在說明會批立法院副院長江啟臣說，明年你就要放棄山城去選市長，連自己選區建設做不好，憑什麼選市長，要用相同話術繼續騙選民嗎？

台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，今天早上10點舉辦，立法院副院長江啟臣臨時決定不參加，他說面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，已依法提供答辯書充分說明。

說明會前主持人劉祥俊表示，說明會分成二輪，各為24分，每輪各12分，依序上台說明；中8領銜人廖芝晏今天在說明會中說，這場罷免說明會，本來想與江委員，針對家鄉的未來，面對面對話，想不到江委員，竟然不出席今天的說明會，「我們想問，為什麼你當立委這13年，你永遠只聽得下去支持你的聲音，卻不願意了解不支持你的原因？」

領銜人廖芝晏在罷免電視說明會中，針對江啟臣長期忽視家鄉建設、政治承諾跳票等問題提出質疑，向鄉親說明罷免正當性。

廖芝晏表示，江啟臣一直說惡罷的正當性，她說大家不談個人恩怨，只想家鄉愈來愈好，她問江啟臣簡單問題，江啟臣當13年立委，台中山城有更好嗎，江委員說的豐原國民運動中心已延宕11年，國道四號豐原潭子段，知道何時通過嗎，「你還不是立委，距今已30年，你卻告訴鄉親，自己單獨爭取的政績」，大家聽不下去。她說不是反對江去剪綵，但不應把別人的努力全部當成自己功勞。

廖芝晏說，國道四號豐原東勢段，山城鄉親最關心的救命道路，要新建至今超過25年，每次江啟臣總對鄉親說快通車，卻是2029年才可能全線通車，大家已等了25年，還要再等4年嗎？請問這是什麼政績和進度。她問，江啟臣的3大政績，「每到選舉就拿出消費說嘴，說成你的功勞，明年你就要放棄山城去選市長，連自己選區建設做不好，憑什麼選市長，要用相同話術繼續騙選民嗎？」

廖芝晏說，江啟臣13年立委，近10年台中市山城是唯一人口減少選區，豐原街上店面關，年輕人不是不愛家鄉，但家郷沒給發展機會，這10年是江當立委，高雄鳳山和豐原一樣，鳳山10年人口成長，豐原捷運剛匆忙做可行性評估，江說自己是山城子弟，卻忙著當黨主席，爭市長寶位，沒回頭看這塊家鄉土地正在凋零。

廖芝晏質疑江啟臣從政路上在政治立場的改變，江啟臣曾以國際關係專業、堅持台灣主權形象贏得支持，卻在黨內權力鬥爭中逐漸放棄理想，為求仕途默許黨內爭議人物傅崐萁回歸，政治立場逐漸偏離選民期待。她說立法院內江啟臣對預算審查草率、支持不當法案，造成治理亂象，與選民期望的監督責任嚴重脫節。

