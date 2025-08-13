江啟臣今臨時決定缺席電視說明會 罷團嗆：不願了解不支持你的原因

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦。記者游振昇／攝影
台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦。記者游振昇／攝影

台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦，立法院副院長江啟臣臨時決定不參加，他說面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，已依法提供答辯書充分說明，決定不參加電視說明會；罷團回嗆，今天本來想與江委員針對家鄉的未來，面對面對話，想不到江委員竟然不出席今天的說明會。

今天早上的電視說明會原定19點在台中市群健有線舉辦，江啟臣今天早上以書面說明，面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，他已依法提供答辯書充分說明，因此決定不參加電視說明會。台灣現在需要的是團結、團結、更團結，才能面對當前國內外的嚴峻挑戰。

罷團立即回嗆，中8領銜人廖芝晏表示，今天這場罷免說明會，本來想與江委員，針對家鄉的未來，面對面對話，想不到江委員，竟然不出席今天的說明會，「我們想問，為什麼你當立委這13年，你永遠只聽得下去支持你的聲音，卻不願意了解，不支持你的原因呢？」

江啟臣表示，今天一早，他將代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)的學者專家、亞洲台灣商會聯合總會總會長及幹部，及美國國會助理訪問團，他除了將向訪團傳達國內各界對美國關稅措施的憂慮、對台灣的經濟衝擊與全球供應鏈的影響，也會懇請訪賓務必為我仗義執言，發揮影響力，敦促美國政府作出對我有利之決定。

江啟臣說，台灣正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判。值此之時，他選擇「繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做我該做的事」。

他說自擔任立委以來，不敢忘記以民為本的從政初衷，兢兢業業為民努力，所作所為都可受社會公評，也傾聽各界指教，並在每四年一次的選舉中接受選民的檢驗。他相信民主，也相信人民的智慧，更尊重人民的選擇。

他衷心期盼8月23日之後，社會能夠重回良善和諧，人民得以安居樂業，國家繼續穩定前行，台灣民主永續長存！「最後，我也附上罷免答辯書，謹供各界評斷指教。」

台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦，立法院副院長江啟臣臨時決定不參加。記者游振昇／攝影
台中市第11屆立委第8選區公辦電視罷免說明會，原定今天早上10點舉辦，立法院副院長江啟臣臨時決定不參加。記者游振昇／攝影

