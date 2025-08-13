快訊

不參加罷免電視說明會 江啟臣：不忘初衷 做該做的事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

第二波罷免7藍委案將於23日投票，其中以台中市第8選區立委江啟臣「公辦電視罷免說明會」今上午10時登場。江啟臣一早透過臉書發出給鄉親的公開信表示，他今天一早將代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)訪問團，且他已提供答辯書充分說明，因此他決定不參加電視說明會。

江啟臣說，他自擔任立委以來，不敢忘記以民為本的從政初衷，他相信人民的智慧，更尊重人民的選擇。台灣正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判。值此之時，他選擇繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做他該做的事。

江啟臣公開信如下：

各位敬愛的鄉親

面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，我已依法提供答辯書充分說明，因此我決定不參加電視說明會。台灣現在需要的是團結、團結、更團結，才能面對當前國內外的嚴峻挑戰。

今天一早，我將代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)的學者專家、亞洲台灣商會聯合總會總會長及幹部，以及美國國會助理訪問團，我除了將向訪團傳達國內各界對美國關稅措施的憂慮、對台灣的經濟衝擊與全球供應鏈的影響，也會懇請訪賓務必為我仗義執言，發揮影響力，敦促美國政府作出對我有利之決定。

台灣正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判。值此之時，我選擇繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做我該做的事。

自擔任立委以來，不敢忘記以民為本的從政初衷，兢兢業業為民努力，所作所為都可受社會公評，也傾聽各界指教，並在每四年一次的選舉中接受選民的檢驗。我相信民主，也相信人民的智慧，更尊重人民的選擇。

衷心期盼8月23日之後，社會能夠重回良善和諧，人民得以安居樂業，國家繼續穩定前行，台灣民主永續長存！

最後，我也附上罷免答辯書，謹供各界評斷指教。

江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書
江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書

江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書
江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書

江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書
江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書

江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書
江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書

江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書
江啟臣罷免答辯書。 圖取自江啟臣臉書

