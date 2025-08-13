反罷免操到傷身！游顥凌晨血尿就醫 喊停掃街全力防颱
823第二波立委罷免案進入最後倒數，南投縣立委游顥近日馬不停蹄展開反罷免行動，不僅有黨內縣市長、立委、民代助講，還透過車隊、徒步掃街等方式向選民爭取支持，但高強度行程也讓身體亮起紅燈。游顥今天日凌晨因血尿送醫急診，目前仍在進一步檢查。
游顥表示，昨日下午中央氣象署已發布楊柳颱風陸上警報，南投縣未達停班停課標準，但最新資訊顯示颱風中心將於今天中午前後接近台灣，他呼籲鄉親務必做好防颱整備、確保安全。
他也宣布，今日各鄉鎮服務團隊暫停路口街講與家戶拜訪等反罷免行程，全力投入防災協助，「不管是否停止上班上課，我們都要以家園為重」。若有災情或需要協助，民眾可通報服務團隊，或直接撥打他的手機 0921-353-713。
對於游顥健康出狀況，支持者表達關心。陳姓支持說，「請游顥保重身體，早日恢復健康！這段日子太累了，水喝少又沒時間上廁所。8月23日一定要去投下不同意罷免，大家加油！」
黃姓選民也批評，綠營推動大罷免，除了浪費人民稅金，還讓在野立委為了反罷免累到健康受損，「這樣的時間與精力，原本可以用在替人民做更多事上」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言