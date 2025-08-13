反罷免操到傷身！游顥凌晨血尿就醫 喊停掃街全力防颱

823第二波立委罷免案進入最後倒數，南投縣立委游顥近日馬不停蹄展開反罷免行動，不僅有黨內縣市長、立委、民代助講，還透過車隊、徒步掃街等方式向選民爭取支持，但高強度行程也讓身體亮起紅燈。游顥今天日凌晨因血尿送醫急診，目前仍在進一步檢查。

游顥表示，昨日下午中央氣象署已發布楊柳颱風陸上警報，南投縣未達停班停課標準，但最新資訊顯示颱風中心將於今天中午前後接近台灣，他呼籲鄉親務必做好防颱整備、確保安全。

他也宣布，今日各鄉鎮服務團隊暫停路口街講與家戶拜訪等反罷免行程，全力投入防災協助，「不管是否停止上班上課，我們都要以家園為重」。若有災情或需要協助，民眾可通報服務團隊，或直接撥打他的手機 0921-353-713。

對於游顥健康出狀況，支持者表達關心。陳姓支持說，「請游顥保重身體，早日恢復健康！這段日子太累了，水喝少又沒時間上廁所。8月23日一定要去投下不同意罷免，大家加油！」

黃姓選民也批評，綠營推動大罷免，除了浪費人民稅金，還讓在野立委為了反罷免累到健康受損，「這樣的時間與精力，原本可以用在替人民做更多事上」。

