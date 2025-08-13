反罷免操到傷身！游顥凌晨血尿就醫 喊停掃街全力防颱

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委游顥今天凌晨因血尿急診就醫，並表示團隊將投入南投防颱，今天暫停所有反罷免活動。圖／取自游顥臉書
立委游顥今天凌晨因血尿急診就醫，並表示團隊將投入南投防颱，今天暫停所有反罷免活動。圖／取自游顥臉書

823第二波立委罷免案進入最後倒數，南投縣立委游顥近日馬不停蹄展開反罷免行動，不僅有黨內縣市長、立委、民代助講，還透過車隊、徒步掃街等方式向選民爭取支持，但高強度行程也讓身體亮起紅燈。游顥今天日凌晨因血尿送醫急診，目前仍在進一步檢查。

游顥表示，昨日下午中央氣象署已發布楊柳颱風陸上警報，南投縣未達停班停課標準，但最新資訊顯示颱風中心將於今天中午前後接近台灣，他呼籲鄉親務必做好防颱整備、確保安全。

他也宣布，今日各鄉鎮服務團隊暫停路口街講與家戶拜訪等反罷免行程，全力投入防災協助，「不管是否停止上班上課，我們都要以家園為重」。若有災情或需要協助，民眾可通報服務團隊，或直接撥打他的手機 0921-353-713。

對於游顥健康出狀況，支持者表達關心。陳姓支持說，「請游顥保重身體，早日恢復健康！這段日子太累了，水喝少又沒時間上廁所。8月23日一定要去投下不同意罷免，大家加油！」

黃姓選民也批評，綠營推動大罷免，除了浪費人民稅金，還讓在野立委為了反罷免累到健康受損，「這樣的時間與精力，原本可以用在替人民做更多事上」。

罷免 游顥 南投縣

延伸閱讀

南投兩場罷免說明會15日登場 馬文君上午、游顥下午開講

民進黨：詹江村搭高鐵偷拍綠議員 應為噁心違法行徑道歉

防堵不法介入罷免 南投地檢署設24小時檢舉專線

7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場

相關新聞

反罷免操到傷身！游顥凌晨血尿就醫 喊停掃街全力防颱

823第二波立委罷免案進入最後倒數，南投縣立委游顥近日馬不停蹄展開反罷免行動，不僅有黨內縣市長、立委、民代助講，還透過車...

南投兩場罷免說明會15日登場 馬文君上午、游顥下午開講

第二波國民黨籍立委罷免案8月23日投開票，中央選舉委員會今天公布公辦電視罷免說明會時程。南投縣第一選區立委馬文君、第二選...

民進黨：詹江村搭高鐵偷拍綠議員 應為噁心違法行徑道歉

民進黨今天表示，民進黨市議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村連...

【重磅快評】北檢首辦反罷公車廣告 絕非不食人間煙火

第一波大罷免結束後，立委羅智強公布北檢函文，內容是要求客運公司說明「不同意罷免」的公車廣告是何人所託？何時漆在公車上？引...

823決戰在即 竹縣立委林思銘掃街籲鄉親守護正直民意代表

新竹縣第二選區國民黨立委林思銘的罷免案8月23日將投票，罷免案進入決戰關頭，林思銘及志工團隊上午挺進竹東中央市場掃街，國...

反罷免活動衍生衝突豐原警分局前抗議 警方強調一切依法

名嘴陳財能今天駕駛「聚能戰車」到豐原警分局前抗議指出，日前他開此車經台中市豐原區自強南街180巷要右轉自強南街時，警方擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。