南投兩場罷免說明會15日登場 馬文君上午、游顥下午開講
第二波國民黨籍立委罷免案8月23日投開票，中央選舉委員會今天公布公辦電視罷免說明會時程。南投縣第一選區立委馬文君、第二選區立委游顥罷免案，說明會將於15日舉行，並在中投有線電視第3頻道播出。
南投縣選舉委員會表示，說明會地點在南投縣政府綜合大樓一樓跨領域橋接創新學苑，馬文君場次上午10時登場，游顥場次則於下午2時舉行，兩場皆同步轉播。
因應8月23日的罷免及公民投票案，南投地檢署檢察長郭景東率主任檢察官賴政安，到草屯警分局、中興分局及埔里分局視察整備情況，聽取警方情勢資料分析與報告。
郭景東指出，第二波罷免投票案受到外界高度關注，執法單位必須確保查察工作的公平與合法性，不能有任何鬆懈，並持續進行情勢研判、加強情資蒐報，落實查賄制暴。南投地區檢、警、調、移民署及政風等單位也持續合作，對任何妨害罷免的犯罪行為絕不寬貸，呼籲民眾如掌握不法情事應踴躍檢舉，檢方將嚴查速辦，全力維護民主法治。
