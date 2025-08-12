民進黨：詹江村搭高鐵偷拍綠議員 應為噁心違法行徑道歉

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，民進黨市議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村連續偷拍。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，民進黨市議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村連續偷拍，並發文酸「陰魂不散」，發文留言更充滿人身攻擊，對於詹江村噁心、違法的跟騷行徑，予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉、國民黨對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

民進黨發言人戴瑋姍表示，詹江村昨天晚上參與立委游顥造勢活動後，於高鐵站售票處及月台，連續針對黃瓊慧施行偷拍行為，更將照片發布於網路，恐已涉及「跟蹤騷擾防制法」中反覆或持續為違反當事人意願的跟騷行為，以及「社會秩序維護法」，詹江村必須對其惡劣行徑公開道歉。

戴瑋姍指出，詹江村將偷拍照片發布於社群後，包括與詹江村同行的立委牛煦庭以及眾多網友，皆留言訕笑，甚至以不雅詞彙羞辱、攻擊黃瓊慧。對於詹江村引發網友對黃瓊慧的惡意留言攻擊，相關粗鄙不雅言論，已涉犯「刑法」公然侮辱、恐嚇危安以及「性騷擾防治法」，民進黨將支持黃瓊慧議員採取一切法律行動，並給予必要協助，以遏止歪風。

戴瑋姍說，詹江村與留言攻擊的網友應該受到譴責。過往國民黨內多名性騷擾行為人如陳雪生、傅崐萁、鄭正鈐等人，至今依然未收到任何處分，本次事件國民黨更應對其公職嚴重違法的跟騷行徑，出面說明並公開道歉。

罷免 詹江村 黃瓊慧 民進黨

