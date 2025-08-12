防堵不法介入罷免 南投地檢署設24小時檢舉專線

快訊

中央社／ 南投縣12日電

南投地檢署查察妨害罷免執行小組今天成立，結合檢、警、調、政風、移民團隊，加強聯繫防堵不法介入罷免及公投案，今天起也實施24小時輪值接聽檢舉電話專線0800024099。

防堵不法介入第11屆立法委員罷免案及公民投票案，南投地方檢察署成立查察妨害罷免執行小組，南投地檢署檢察長郭景東、南投縣警察局長謝宗宏、南投縣調查站主任羅美燕、南投縣政府政風處長林振和等人出席揭牌儀式，展現強化機關橫向聯繫、凝聚執法共識。

南投地檢署表示，檢察長郭景東先前已積極規劃查察工作，除親自前往竹山、草屯、中興、埔里分局及所轄派出所視察相關工作，也邀檢、警、調、政風、移民團隊，召開第11屆立委罷免暨公投查察期前策略會議，確認這次查賄、制暴工作重點及查察策略。

南投地檢署表示，11日至23日投票日，派專責檢察官進駐各警察分局、派出所隨時督導罷免查察工作，並於今天起實施24小時輪值接聽檢舉專線0800024099，民眾若得知不法情事請踴躍檢舉，南投地區檢警調對任何妨害罷免犯罪行為絕不寬待、將嚴查速辦。

南投縣國民黨立委馬文君及游顥2罷免案，將在8月23日投票，同一天還有核三重啟公投。

