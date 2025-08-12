823決戰在即 竹縣立委林思銘掃街籲鄉親守護正直民意代表
新竹縣第二選區國民黨立委林思銘的罷免案8月23日將投票，罷免案進入決戰關頭，林思銘及志工團隊上午挺進竹東中央市場掃街，國民黨發言人李明璇也再次專程到新竹陪同林思銘 ，並將自己挺過惡罷的經驗傳承給地方，眾人高呼 「挺思銘、反惡罷」口號，呼籲新竹鄉親站出來，守護正直的民意代表，絕不能讓民主淪為政黨清算工具。
掃街拜票行動上午9點展開，眾人在林思銘竹東服務處集合後，隨即前往竹東中央市場掃街，許多在地支持者主動握手、拍肩、加油打氣，現場不時響起「挺思銘、反惡罷」的口號聲，反罷免團隊雙手交叉齊呼「林思銘立委，不同意罷免」，氣氛熱絡。
林思銘強調，感謝藍營年輕世代立委與發言人，不分縣市、不分世代與他並肩作戰； 惡意罷免不是民主，只有理性問政、踏實服務，才能贏得人民的信任與支持。
上午除了李明璇前來，台中年輕立委廖偉翔、羅廷瑋也現身力挺林思銘，強調林思銘長年在國會專業問政、積極爭取地方建設，對新竹貢獻有目共睹，如今卻遭不實抹黑與政治鬥爭，更需要新竹鄉親站出來，守護正直的民意代表，絕不能讓民主淪為政黨清算的工具。
