7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場

中央社／ 台北12日電

7位國民黨立委罷免案將在8月23日投開票，中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，新北市、台中市都在13日辦理，若遇颱風假將延期；另新竹縣14日舉行，南投縣15日辦理。

國民黨立委羅明才江啟臣楊瓊瓔顏寬恒林思銘馬文君游顥罷免案將在8月23日投開票。

中選會今天透過社群網站臉書（Facebook）圖卡公布7人公辦電視罷免說明會時程。新北市立委羅明才方面，將在13日上午11時，於新北市有線電視公用頻道第3頻道播出。

台中市3位立委集中13日辦理，江啟臣為上午10時、楊瓊瓔下午3時，都在豐盟有線電視第20頻道轉播；顏寬恒為晚間7時，將在大屯有線電視第78頻道、台灣佳光電訊第78頻道、大台中數位有線電視第20頻道播出。

新竹縣立委林思銘電視罷免說明會則在14日上午10時，於TBC北視第3頻道播出。南投縣集中15日辦理，馬文君上午10時、游顥下午2時，都在中投有線電視第3頻道播出。

由於中央氣象署預估颱風楊柳有機會在13日登陸。中選會說，13日舉行的羅明才電視罷免說明會如經新北市政府宣布停止上班，將順延至14日同時段辦理；江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒的說明會如經台中市政府宣布停止上班，將順延至15日同時段辦理。

罷免 游顥 羅明才 江啟臣 楊瓊瓔 顏寬恒 林思銘 馬文君

