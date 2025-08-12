7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場
7位國民黨立委罷免案將在8月23日投開票，中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，新北市、台中市都在13日辦理，若遇颱風假將延期；另新竹縣14日舉行，南投縣15日辦理。
國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案將在8月23日投開票。
中選會今天透過社群網站臉書（Facebook）圖卡公布7人公辦電視罷免說明會時程。新北市立委羅明才方面，將在13日上午11時，於新北市有線電視公用頻道第3頻道播出。
台中市3位立委集中13日辦理，江啟臣為上午10時、楊瓊瓔下午3時，都在豐盟有線電視第20頻道轉播；顏寬恒為晚間7時，將在大屯有線電視第78頻道、台灣佳光電訊第78頻道、大台中數位有線電視第20頻道播出。
新竹縣立委林思銘電視罷免說明會則在14日上午10時，於TBC北視第3頻道播出。南投縣集中15日辦理，馬文君上午10時、游顥下午2時，都在中投有線電視第3頻道播出。
由於中央氣象署預估颱風楊柳有機會在13日登陸。中選會說，13日舉行的羅明才電視罷免說明會如經新北市政府宣布停止上班，將順延至14日同時段辦理；江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒的說明會如經台中市政府宣布停止上班，將順延至15日同時段辦理。
