反罷免活動衍生衝突豐原警分局前抗議 警方強調一切依法

名嘴陳財能今天駕駛「聚能戰車」到豐原警分局前抗議指出，日前他開此車經台中市豐原區自強南街180巷要右轉自強南街時，警方擔心他與立法院副院長江啟臣舉行的反罷免活動發生衝突，攔下他要求左轉，他批豐原分局長謝建國、副分局長蔡進勝「說謊」違法，警方強調一切依法處理，未說謊和卸責。

陳財能今天在豐原分局前表示，當天江啟臣未申請自強南街180巷及自強南街的路權，只申請樂天宮集會；8月8日晚上6點25分，他從自強南街180巷右轉自強南街，其他車輛可通行，警方質疑他去鬧場，只攔下他的車。

陳財能控訴警方違法，限制他和志工2人的人身自由長達2.5小時，他說當時距離樂天宮約500公尺，他並非鬧場，昨天他到市警局向台中市警察局長吳敬田提出告誡書。

陳財能今天到豐原警分局前廣播開講，批豐原警分局長謝建國、副分局長蔡進勝「不要臉」、「說謊」違法，以「道路交通管理處罰條例」推卸責任。

豐原分局保安民防組長廖永菖表示，當天江啟臣除申請樂天宮集會，也申請自強南街180巷至226巷的路權，當時陳財能距會場僅約50公尺，擔心雙方發生衝突，才依據警察職權行使法第27條、道路交通管理處罰條例第4條及第60條及集會遊行法第24條規定，引導對方左轉，未限制其人身自由，是陳男僵持不走。

廖永菖說，為避免爭議，日後將比照台北市作法，依據警察職權行使法及道路交通管理處罰條例，直接公告管制路段及範圍，並請用路人配合管制措施及接受執勤人員引導，如因公務需要或其他必要理由須進入管制範圍時，需配合警方出示證件查驗、登記。

