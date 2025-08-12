【專家之眼】《零日攻擊》能增加823多少同意票？

史無前例的大罷免在726投票灰頭土臉地大失敗之後，不少人呼籲民進黨讓大家回歸平靜的日子，別再鬧了，可是，賴清德非但毫不退縮，反而下令全黨背水一戰，繼續拚823的第二波投票。

823要罷免的，是第二、三批才成案的立委。既然成案比726的第一批還困難，那麼罷免成功的機會，必定也低很多。尤其第一批一個都沒罷掉，反罷免陣營信心倍增，再加上罷團依舊氣焰囂張，讓討厭他們的人更想再狠狠修理一頓。無怪乎有人預言，屆時投票結果，恐怕連25%的同意門檻都不會有半個達標。

在士氣受挫又勝算趨近於零的情況下，為何賴陣營還要一條路走到黑呢？也許可以從賴經常掛在嘴邊的「團結」找到答案。這個口號無比諷刺，因為它不但團結不了大家，反而嚴重分裂了社會。意見相左者爆發口角，甚至有偏激的女兒拳打老父。可見賴想要團結的，並非全民，而只是凝聚「順我者」，換句話說，就是激發支持者同仇敵愾之心，鞏固基本盤。

最近播出的《零日攻擊》，可謂用來「團結」基本盤的政治洗腦劇。它把台灣人恐共的情緒演出來了。然而，劇情與其說是抵禦外侮，不如說是在內部揪出「中共同路人」，簡直跟賴所說的「打掉雜質」如出一轍。

眾所周知，「抗中保台」並非賴所發明，他只是順勢成了這個理念的領袖。為了鞏固權勢，必須使勁煽動這種情緒，給它極大化，將它變成一種強烈的信仰，甚至近乎宗教式的狂熱。試想，當領導者受到一大群追隨者支持，正等著他指揮時，他要是膽敢說，之前灌輸的信念是錯的，必須放棄，這些群眾怎可能不懷疑人生？當然，因為「抗中保台」在台灣有市場存在，所以就算領導者不玩了，那個指揮的位置必然會出現另一個能言善道者取而代之。為了不被取代，賴寧可冒著得罪中間選民的風險，也不敢讓支持者失望，換句話說，他已經騎虎難下了。

這和當年對岸毛澤東以仇恨為出發點，不停地搞階級鬥爭，非常相像。青鳥們慷慨激昂的言行，在大街上揮旗的動作，總讓人想起紅衛兵。確實，熱血青年和單純的藝文工作者，往往就是鬥爭的尖兵。然而，彼時大陸民眾以貧下中農居多，他們生活困苦又缺乏教育，很好煽動；台灣現在的民眾以中產階級為主，且知識普及率高，或許仇外情緒可以激發些許，但明明日子過得好好的，沒有立即的危險，卻要天天宣傳「小心匪諜就在你身邊」，只會引起普遍的反感。

於是，想鬧事的跟想過好日子的，這邊堅信老共天天在搞滲透，質問老百姓怎麼不清醒？那邊覺得沒那麼嚴重，難道兩岸就不能和平對話？他們各在自己的同溫層抱團取暖，誰也別想說服誰。

無論如何，開弓沒有回頭箭，賴既然選擇當抗中保台的領袖，那就應該把「團結十講」完成。君無戲言，國家領導人至少得先做到誠信。

