台中公辦電視罷免說明會8/13登場 若遇颱風假順延
台中市第2波罷免投票將於23日登場，公辦電視罷免說明會預定13日辦理，由於颱風楊柳恐直撲台灣，市選委會今天表示，若遇颱風假，說明會將順延辦理。
第11屆立法委員台中市第2選舉區顏寬恒、第3選舉區楊瓊瓔、第8選舉區江啟臣罷免案公辦電視罷免說明會，將於13日在群健有線電視公司進行錄影，當天同時直播，並於14日到16日在各選區有線電視頻道重播。
台中市選舉委員會說明，第8選區於13日上午10時起錄影直播、第3選區於13日下午3時起直播、第2選區於13日晚上7時起直播。
至於重播日期，第8選區於14日晚上7時在豐盟有線電視公司頻道、第3選區於15日晚上7時在豐盟有線電視公司頻道，第2選區則於16日晚上7時在大屯有線、台灣佳光電訊、大台中數位等頻道播出。
由於颱風楊柳恐直撲台灣而來，13日有可能因風雨放颱風假，市選委會告訴中央社記者，若是當天台中市政府宣布放颱風假，13日的說明會錄影直播將順延，目前暫定延後到15日辦理，而重播日期也會延後。
