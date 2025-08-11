民調／6成1民眾不贊成大罷免 823投票意願不同意高於同意

8月23日將迎來第二波罷免投票。台灣民意基金會最新民調顯示，6成1民眾不贊成大罷免，比贊成者多出29.7個百分點，且高達7成5國人宣稱會去投票，意味投票率仍上看5成；若明天投票，有3成4投同意，5成3投不同意，罷區狀況更懸殊，不同意多出22.7個百分點，不同意方居絕對上風。

首波大罷免無一成案，而第二波罷免投票共有7件，全為國民黨立委，包括新北市立委羅明才；新竹縣立委林思銘；台中市立委顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣；南投縣立委馬文君、游顥；同日還有「重啟核三」公投。

針對國人對大罷免的態度，民調顯示，16.9%非常贊成，14.8%還算贊成，24%不太贊成，37.4%一點也不贊成，5.4%沒意見，1.5%不知道、拒答，不贊成的人比贊成的人多29.7個百分點；從罷免區角度，不贊成者比贊成者多37.6 個百分點，顯示罷區主流民意不贊成罷免比例比全國更高。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，目前不贊成大罷免與贊成的差距是上個月的5倍。在台灣，一個百分點約等於19.5萬人，7月26日大罷免結果出來後，贊成大罷免的人遽減10個百分點，不贊成的人飆升13.4個百分點，等於贊成大罷免者急遽減少近200萬人，不贊成者急遽增加260萬人以上。

對於第二波罷免的選民投票意向，結果發現，57.1%一定會，18.3%可能會，9.7%可能不會，10.8%一定不會，2%沒意見，2%不知道、拒答。顯示第二波大罷免的投票參與熱情依然高漲，宣稱會去投票者高達7成5，意味第二波大罷免 投票率仍上看5成以上。

從7個罷免區角度，宣稱會去投票者有7成7，略高於全國1.6 個百分點。顯示罷免區選情溫度更高一些，據此，第二波罷免區選民投票熱情，在726大罷免結果帶動下，有略微上揚的跡象。如果再加上 823 核三公投助勢，投票率可能不低於 726第一波大罷免。

至於選民投票選擇，結果發現，33.8%同意罷免，53.1%不同意罷免，4.8%尚未決定，2.8%不投票，5.5%不知 道、拒答。投不同意者比投同意者多19.3個百分點，不同意罷免方居絕對上風；從罷區角度，傾向投不同意者比投同意者多22.7個百分點。暗示反罷免方將贏得另一次全面性勝利。

游盈隆說，如果明天投票，似乎大勢已經底定。反罷免方不但以22.7%壓倒性優勢勝過罷免方；在宣稱投票率方面，相較726第一波大罷免，反罷方提升約12個百分點，達75%，罷免方也提升約3個百分點，達92.68%。結果相當明顯，但民主特質就是結果有不確定性，最後鹿死誰手，不到最後不見分曉。

此次訪問期間為8月4日至6日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

